Ley que fortalece el Sistema de Inteligencia: Gobierno aboga por "control" de Contraloría y el Congreso

La comisión mixta encargada de resolver las divergencias surgidas respecto del proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, sesionó la tarde de este lunes con el propósito de poder despachar a la brevedad su informe a la sala del Senado.

Según explicó anteriormente el senador Iván Flores (DC), integrante de instancia, «este es uno de los proyectos que puede despacharse y no cabe duda de su relevancia, es clave en el combate del crimen organizado y la delincuencia».

Cabe recordar que esta iniciativa tuvo su origen en un mensaje ingresado al Senado en noviembre de 2018 y, a juicio de Flores, «es indispensable para el combate efectivo de la delincuencia y crimen organizado».

«Nosotros queremos tener una ley de inteligencia que sirva, que responda a los requerimientos que ha venido mostrando el país y que va a seguir en aumento. Y me refiero al avance de las organizaciones criminales en Chile», añadió en su momento el democratacristiano.

El parlamentario señaló que para eso se necesita tener un marco normativo que dé cuenta de cómo van a actuar las instituciones respecto de este fenómeno, además de cómo va a responder el país frente al mismo.

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó este lunes que el Ejecutivo considera que debe existir «algún tipo de control» de parte de la Controlaría General de la República y el Congreso Nacional, con comisiones respectivas, respecto al Sistema de Inteligencia del Estado.

El objetivo central del proyecto es fortalecer la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública, mediante la modernización y adecuación del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) a los nuevos requerimientos de la sociedad y al actual contexto delictual, introduciendo cambios en su organización y funcionamiento.

La comisión mixta sesionará nuevamente este miércoles 7 y jueves 8 de enero. En caso de no terminar ese último día, se agendará una nueva sesión para el lunes 12.