Máximo Pacheco sobre NovaAndino Litio: "Lo más importante es que el Estado de Chile es socio principal y mayoritario"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se refirió a su nuevo cargo como presidente de la empresa NovaAndino Litio, la sociedad conjunta entre la minera estatal y SQM para la explotación en el Salar de Atacama hasta 2060.

En primer lugar, Pacheco destacó la alianza público privada y señaló que: “Cuando estamos en un momento en el planeta de transición energética por los efectos del cambio climático, intentando descarbonizar la economía del planeta, tener una empresa que está concentrada en los dos minerales críticos más importantes, que es cobre y litio, es para el país una situación extraordinariamente importante, porque los transforma en protagonistas de la transición energética”.

“La reacción que ha habido en el mundo en relación a esto es notable, se destaca como Chile a través de su empresa estatal que es la líder de producción de cobre en el mundo y hoy produce cobre y litio, que son los dos minerales críticos estrella. Y la expresión de eso es lo que está pasando con el precio del cobre y el litio subiendo todos los días”, complementó.

La máxima autoridad de Codelco aseguró que la alianza entre la empresa estatal y SQM es un hecho histórico. Además, explicó que los resultados son inmediatos: “El taxímetro de la utilidades en favor de Codelco comenzó el primero de enero del 2025, hace 1 año atrás que se empezó a devengar la utilidad para que cuando se concretara esta asociación, nosotros recibiríamos el dividendo y el dividendo lo vamos a recibir en abril de este año”.

El Estado de Chile recibirá el 70% de las utilidades de NovaAndino, lo que Máximo Pacheco señaló como “un caso muy importante de una empresa, como Codelco, que tiene una posición de 50 + 1 de las acciones de NovaAndino, que a su vez está produciendo litio con 3 mil 500 personas en el Salar de Atacama, está exportando, nuestro principal mercado es China”.

Respecto a la posibilidad de diversificar la industria a la generación de producción y no solo la extracción, el presidente de las empresas estatales indicó: “Estamos hablando de política pública, de política de Estado y la política pública más importante acá es que el Estado de Chile ha entrado a la propiedad del litio. Eso es una cuestión que hay que señalarla, porque hasta la semana antepasada el Estado de Chile no tenía propiedad en la producción de litio».

“Tenemos una empresa que está basada en la asociación público privada para producir litio. ¿Cuál es la primera prioridad hoy día en esta empresa? Incorporar nueva tecnología, porque hasta ahora la tecnología que se usa para producir litio es principalmente la evaporación”, continuó.

Pacheco insistió que lo más relevante es “tener conciencia de lo que está haciendo hoy día el Estado como propietario mayoritario de esta empresa que se ha creado. Hoy día en el mundo es un privilegio tener litio, hay muy pocos países del mundo que lo tienen, Chile tiene las mayores reservas mundiales, las grandes empresas mineras con las cuales compite Codelco quisieran tener la riqueza que tiene nuestro país y que tiene Codelco ahora con esta asociación”.

El presidente de Codelco advirtió sobre el riesgo de “distorsionar la conversación alrededor de algo que puede ser interesante de explorar”, subrayando que el eje central del debate debe ser que el Estado de Chile, mediante Codelco, sea hoy el socio principal y mayoritario de la mayor riqueza del país en litio, representada por el Salar de Atacama, remarcando que ese control mayoritario es el elemento esencial del acuerdo.