MOP, Gobierno de Santiago y Serviu se unen para mejorar infraestructura de zonas históricamente afectadas por inundaciones

Con el objetivo de fortalecer la resiliencia urbana frente al cambio climático y dar respuesta a zonas históricamente afectadas por inundaciones, la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, firmaron el convenio “Aceleración de la implementación de Infraestructura de aguas lluvias en la Región Metropolitana de Santiago 2025–2030”, que considera una inversión total de $17.542 millones.

En la firma del convenio también participaron la seremi de Vivienda y Urbanismo, Carolina Casanova; el presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional Metropolitano, Nicolás Jara; y los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic; El Bosque, Manuel Zúñiga; Colina, Isabel Valenzuela y La Cisterna, Joel Olmos.

Esta iniciativa permitirá adelantar en tres años la ejecución del Plan Maestro de Aguas Lluvias, actualizando y priorizando proyectos según los nuevos puntos críticos detectados en la región, y beneficiará directamente a las comunas de Colina, Quilicura, Peñalolén, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, Maipú, La Florida, Huechuraba y La Cisterna.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, relevó la importancia de priorizar este tipo de infraestructura y destacó que “este convenio permitirá llevar a cabo un conjunto de proyectos para abordar un tema que es crucial para la ciudad de Santiago: la conducción de sus aguas lluvias. Es un tema que afecta principalmente a esta ciudad precordillerana, donde habitamos alrededor de 8 millones de personas enfrentadas a esa realidad geográfica, sumada a los impactos del cambio climático. Son cerca de 17.500 millones de pesos que se van a invertir, y de ellos, el 70% lo está aportando este Ministerio”.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, indicó que este convenio pone a las personas en el centro de la planificación urbana: “Recuperar la ciudad para las personas significa poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Con este convenio entre Vivienda, Obras Públicas y el Gobierno de Santiago vamos a adelantar en tres años la ejecución del plan maestro, actualizándolo y priorizándolo según los nuevos puntos críticos y el impacto del cambio climático. No es inmediato, pero estamos planificando una ciudad más resiliente, anticipándonos y haciendo inversiones coordinadas para enfrentar un desafío que llegó para quedarse”.

En tanto, el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, enfatizó el cambio de enfoque tras años marcados por la sequía: “El plan de evacuación de aguas lluvias venía desde 2001 y se fue deteniendo con la sequía. Hoy enfrentamos lluvias más intensas y concentradas, con eventos extremos en pocas horas. Este convenio es un primer paso muy relevante: una coordinación real del Estado para priorizar obras urgentes, avanzar en ejecución y transformar esta iniciativa en una política pública permanente”.

Desde el nivel municipal, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el impacto concreto de este trabajo conjunto y señaló que “para los municipios, las lluvias no son una teoría, son una emergencia real. Este convenio permite pasar de apagar incendios a resolver problemas estructurales. En Maipú estamos avanzando en obras largamente esperadas, como el entubamiento del Canal Santa Marta y el colector Hugo Bravo, y sabemos que aún queda camino, pero este es el rumbo correcto: respuestas de Estado para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El convenio contempla una cartera priorizada de proyectos de aguas lluvias en puntos críticos de la Región Metropolitana. Destaca el colector Estero Los Patos en Colina, con una inversión superior a $1.500 millones, junto con avances en el Estero Las Cruces, que considera diseño, consulta indígena y evaluación ambiental en una zona declarada humedal urbano.

Asimismo, se desarrollarán proyectos estructurantes como el Colector Arrieta en Peñalolén y La Reina; los colectores San Francisco y Almirante Latorre en El Bosque; y los interceptores sur poniente que abarcan San Bernardo, El Bosque, La Pintana y Maipú. El plan incluye además el diseño del colector por avenida La Florida, con descarga al Zanjón de la Aguada, y la continuidad de obras en el Canal Santa Marta y estudios en el Canal Los Choros.