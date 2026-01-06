Daniel Núñez (PC) llama a Kast a "entrar en razón" tras apoyar intervención en Venezuela: "Arriesga nuestra soberanía nacional"

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, se sumó a las voces del oficialismo que han cuestionado la postura del presidente electo, José Antonio Kast, de apoyo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario recordó que desde el retorno a la democracia, nuestro país “ha mantenido ciertos principios en materia internacional que incluso mantuvo el expresidente Sebastián Piñera en sus dos gobiernos”, que tienen que ver con “el respeto a la soberanía de los países y la no intervención”.

“Desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es que se rompe con esos principios, da la impresión que José Antonio Kast se va a alinear con la política internacional de Donald Trump, lo cual creo que es gravísimo porque pone en riesgo la soberanía nacional de Chile”, sostuvo.

“¿Qué pasa si el día de mañana Donald Trump dice que el litio o el cobre son recursos estratégicos para Estados Unidos y que sus intereses están primero? Él no cree en la democracia, ya lo demostró, él cree en los intereses de Estados Unidos”, recalcó.

A juicio de Núñez, lo que se está constituyendo es un “neocolonialismo”. “Es como que la humanidad retroceda 200 años y frente a eso no hay que callar. Creo que sería absolutamente erróneo que el gobierno que va a asumir el 11 de marzo avale esa política neocolonialista de Donald Trump. Espero que entren en razón, aunque se ve difícil”, estimó.

Núñez sobre el despido de funcionarios públicos: «Yo no voy a avalar ninguna persecución política»

El senador Núñez además se refirió al debate por la Ley de Reajuste del Sector Público, proyecto que ingresó el Ejecutivo este lunes al Congreso y que ha sido criticado por los supuestos “amarres” que impedirían el despido de funcionarios públicos.

El militante del PC remarcó que el Gobierno ingresó un instructivo explicitando que toda persona en un cargo de confianza debe renunciar el próximo 11 de marzo: “Todo gobierno tiene que tener cargos de confianza política que debe completar. En ese sentido, el criterio está absolutamente ratificado y validado por el Gobierno actual”.

Más allá de lo anterior, Núñez cuestionó las intenciones que de personeros del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. «Lo que están haciendo es una amenaza a mansalva de despido de funcionarios públicos que yo no comparto, e incluso, lo digo responsablemente, también acciones de persecución a funcionarios públicos, a trabajadores que hayan simpatizado o apoyado al Gobierno de Gabriel Boric”, acusó.

Así, el senador expresó que no avalará “ninguna persecución política a nadie por sus ideas, porque todos tienen derecho a trabajar y es totalmente legítimo que un funcionario público apoye el gobierno de Boric, apoyé el gobierno Kast, el día de ayer el gobierno Piñera o que no apoye a nadie. Eso no puede ser motivo de persecución política y yo sí tengo temores en ese sentido”.