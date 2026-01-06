OEA: Chile cataloga acciones de EE.UU. en Venezuela como “riesgos significativos para la estabilidad regional”

Ante la situación en Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó un Consejo Permanente extraordinario este martes. En la instancia se puso sobre la mesa la incursión militar estadounidense que acabó con la captura y salida del país de Nicolás Maduro.

Esta reunión fue citada por la presidencia actual del máximo órgano, la cual está en manos de Colombia. Dicho país, en conjunto con el patrocinio de Chile, Guatemala, Uruguay, Brasil y México, hicieron ver su inquietud acerca de la situación en América Latina y el Caribe tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

La prioridad, según Albert Ramdin, secretario general de la OEA, es prevenir una escalada de tensión en la región y recalcar el apoyo a una “salida pacífica” del conflicto. Por lo anterior, se reforzó el llamado a respetar “plenamente” el derecho internacional.

El viceministro de relaciones exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, fue el primero en intervenir y expresó el rechazo a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

“Frente a la gravedad de los hechos, expresamos nuestro categórico rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela. Hacemos un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa”, expresó.

Además, el representante de Colombia manifestó que “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano constituyen una clara violación del Derecho Internacional”. Jassir llamó a que América Latina debe preservarse como una región de paz, comprometida con la resolución pacífica de las controversias y reforzando el multilateralismo. Así, rechazó categóricamente las amenazas del uso de la fuerza contra territorio colombiano por parte de Donald Trump.

Posteriormente, intervino el representante de Chile en la OEA, Tomás Pascual, quien destacó que la posición del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha “sido consistente en condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro», así como «ha sostenido de manera permanente la necesidad de una salida democrática, pacífica y conducida por los propios venezolanos”.

Pascual además indicó que las acciones de Estados Unidos “constituyen un precedente peligroso para la paz y las seguridades regionales», al igual que para el «orden internacional basado en normas y pone en riesgo a la población civil”.

“En este marco, reiteramos nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el pleno respeto a los derechos humanos”, reforzó Pascual, agregando que Chile aboga por que los problemas se resuelvan “con procesos pacíficos, graduales e inclusivos que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano y se orienten a la realización de elecciones libres, participación ciudadana y apoyo internacional”.

Asimismo, planteó que Chile ve con preocupación que un control externo de Estados Unidos sobre un territorio o sus recursos estratégicos son “riesgos significativos para la estabilidad regional y para el orden jurídico internacional«. En ese sentido, alertó que lo anterior «puede sentar precedentes de especial preocupación para el hemisferio”.

Por otro lado, el representante de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, defendió las acciones de su país asegurando que “el presidente Trump ofreció a Maduro múltiples salidas» y «Maduro se negó a aceptarlas”.

“Nicolás Maduro no representó el orden democrático, lo destruyó. La Carta Democrática Interamericana es clara: los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, expresó Rizzuto.

A modo de cierre, el consejo se pronunció “pendientes en adelante de los acontecimientos” ocurridos en Venezuela.