PAES y liceos públicos: oposición apunta al traspaso de los SLEP mientras expertos piden dar tiempo a la implementación

La entrega de resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) trajo consigo el tradicional ranking con los 100 colegios que tuvieron un mejor rendimiento en la evaluación. Siguiendo la tónica de los últimos años, la lista incluye un total de 99 colegios privados, versus solo uno de la educación pública: el Liceo Augusto D’Halmar, de la Municipalidad de Ñuñoa.

Para abordar estos resultados, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el doctor en Educación y académico de la USACH, Jaime Retamal, quien apuntó a tres factores que explicarían por qué se mantiene la diferencia entre la educación pública y privada.

El experto mencionó el deterioro en la imagen de los liceos emblemáticos, los problemas de convivencia y violencia en varios establecimientos del país y también, “el proceso mediante el cual los liceos públicos se están traspasando a Servicios Locales de Educación”.

“Ese es un proceso que está en plena marcha, estamos en un proceso de cambio en los liceos públicos y yo creo que ahí habría que darle un poco de chance, que pase el tiempo para ver qué tan buena es la nueva administración de estos liceos”, opinó.

A juicio de Retamal, en el diseño de la nueva educación pública y de los mismos SLEP, se deben “mejorar ciertas cuestiones”, como que el cambio esté más enfocado en la sala de clases, pues “es ahí donde tiene que ocurrir la revolución o la transformación educativa”.

Sin embargo, el académico también remarcó lo importante de que la educación esté a cargo de organismos especialmente creados para aquello. “La buena noticia es que el SLEP, a diferencia de las municipalidades, tiene como único fin el mejorar la educación y no como la municipalidad que tenía otros fines”, estimó.

Los SLEP en la discusión política

La nueva educación pública y el modelo de los SLEP también fueron parte del análisis de figuras políticas consultadas por Radio y Diario Universidad de Chile.

El diputado de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Educación, Hugo Rey, aseguró que la ausencia de colegios públicos en el top 100, evidencia que el traspaso de municipalidades a SLEP “no provoca un cambio profundo” y que se requieren otro tipo de reformas.

El parlamentario no se sumó a las voces de su sector que piden un regreso al modelo de municipalización, pero sí propuso un punto intermedio, en que algunos municipios tengan la posibilidad de seguir administrando colegios.

“Hay alcaldes que a lo mejor quieren hacerse cargo de establecimientos educacionales y eso debería poder flexibilizarse aún más. Hoy día tenemos los particulares subvencionados, los municipales, los particulares, pero también están los que funcionan bajo la administración delegada, donde hay corporaciones que administran estos establecimientos educacionales. Ese mismo sistema, esa misma forma, se podría traspasar a las municipalidades, como administración delegada, claro que con condiciones y con exigencias”, opinó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, señaló que el modelo de los SLEP “no ha dado los resultados que se habían previsto en un comienzo” y que por eso, es importante que siga avanzando el proyecto de ley del Gobierno que introduce cambios al proceso de traspaso de municipalidades a SLEP.

“Es urgente, es completamente necesario una reformulación de la educación pública. Es evidente lo que está ocurriendo y algunas veces no lo queremos ver con la trascendencia que tiene”, estimó.

Una postura similar tuvo la presidenta de la Comisión de Educación, Mónica Arce, quien afirmó que “la desmunicipalización no es una solución mágica, sobre todo cuando el presupuesto destinado a educación pública y para la nueva educación pública, sigue sin ser suficiente”.

De acuerdo a la diputa Arce, la reforma que comenzó en el Gobierno de Michelle Bachelet “sí puede ser una herramienta positiva si se implementa adecuadamente”, porque “la idea de los SLEP es terminar con esas desigualdades territoriales, profesionalizar la gestión y asegurar un piso común para la educación pública”.

“El problema, es que su instalación ha tenido fallas graves como la mala planificación, la sobrecarga administrativa y el poco acompañamiento de parte del Estado. Si nosotros corregimos esos errores y fortalecemos la gestión, los SLEP sí pueden contribuir a mejorar las condiciones educativas”, aseveró.