Radio Universidad de Chile estrena programa radial dedicado a la Escuela de Temporada 2026

El estreno del programa se realizará este miércoles 7 de enero, entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un capítulo inaugural que busca relevar uno de los hitos extensionistas más relevantes de la Casa de Estudios. La conducción estará a cargo de Patricio López y contará con la participación de académicas y académicos, funcionarias y funcionarios, estudiantes y dirigentes territoriales.

En esta nueva versión, el espacio radial tiene como objetivo difundir las más de 50 actividades gratuitas y abiertas al público que contempla la Escuela de Temporada, así como reflexionar en torno al rol de la vinculación territorial de la Universidad de Chile. En ese marco, se destacará el trabajo colaborativo desarrollado con distintos territorios, con especial énfasis en Puente Alto, Melipilla y otros espacios donde se desplegará la programación.

El primer capítulo contará con la participación de tres panelistas: Natalie Navarrete, directora de Programación y Contenidos de la Corporación Cultural de Puente Alto; Mónica Muñoz, presidenta del Centro Cultural Felipe Santander de la misma comuna; y Monserrat Lorca, periodista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Asimismo, los capítulos siguientes considerarán la presencia de panelistas provenientes de Melipilla, Parquemet y de diversas facultades de la Universidad, todas ellas participantes de este importante evento de extensión universitaria.

Para Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, la Escuela de Temporada es una de las iniciativas “que plasma de manera más elocuente el vínculo de la Universidad con el conjunto de la Comunidad que es, en cierto sentido, parte de lo que la Radio hace cotidianamente”.

“Nos pone muy contentos ayudar a difundir para que participe la mayor cantidad de personas en las actividades que se han organizado. Y que el primer programa lo podamos hacer desde Puente Alto, para subrayar el espíritu que la Escuela tiene con el territorio», agregó.

En tanto, Fabián Retamal, director de Extensión de la Universidad de Chile, reiteró la invitación al público a ser parte de “una instancia única, comunitaria, en donde la Universidad de Chile se encuentra con los distintos territorios y las comunidades”.

“Les invitamos a revisar la programación de la Escuela de Temporada en uchile.cl/escueladetemporada web en donde encontrarán toda la información con actividades al aire libre, en espacios, actividades culturales, científicas, recreativas y de interés ciudadano”, añadió.

Sobre la Escuela de Temporada 2026

En su undécima versión, y a más de 90 años desde su inicio, la Escuela de Temporada se articulará en torno a un trabajo colaborativo entre la Casa de Estudios, sus facultades y unidades, que dialogarán con organizaciones sociales y municipalidades de los territorios involucrados, centros culturales y mucho más.

Así, el 12 de enero, a las 19:00 horas se inaugurará este gran evento extensionista en el Centro Cultural de Puente Alto, con la presentación de la obra Romeo y Julieta, a cargo del Teatro Nacional Chileno.

El acto inaugural se inscribe en la línea temática que orientará la programación de este año, centrada en la colaboración, la co-creación de conocimiento y la transformación social desde la participación ciudadana. Esta propuesta se desplegará a través de más de 50 talleres, cursos y actividades, con especial énfasis en el trabajo en territorios como Puente Alto, Melipilla y Parquemet.

Una de las principales novedades será la incorporación de la nueva línea de cursos Amanda Labarca, organizados por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en colaboración con la comunidad universitaria y los territorios de la Universidad.

Estos espacios formativos, que se dictan en los distintos campus de la Universidad, ofrecerán cursos y talleres orientados al desarrollo de habilidades prácticas para la vida cotidiana y al fortalecimiento del bienestar colectivo y comunitario, como la creación de archivos locales, el manejo de finanzas domésticas, educación sexual y reproductiva para adolescentes, gestión de residuos orgánicos, entre muchos otros.