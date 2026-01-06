Senado revisa hoy proyecto que beneficiaría a condenados de Punta Peuco

Tras un receso de fin de año, el Senado retoma sus actividades con tres iniciativas complejas: reforma al sistema político, eutanasia y la moción para que los condenados mayores de 80 años enfermos o desahuciados cumplan sus penas de manera alternativa.

Este beneficio penitenciario es resistido por la izquierda y desde La Moneda, pues en el grupo de personas que se podrían acoger hay condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen sentencia en Punta Peuco.

Según consigna El Mercurio, los promotores de la iniciativa-como Francisco Chahuán-han aclarado que el cumplimiento alternativo de penas es de carácter amplio, más allá de un grupo específico de presos.

Mediante un acuerdo de comités, el proyecto de beneficio carcelario pasó a la tabla, aunque no tiene urgencia legislativa de La Moneda. El texto ya fue debatido en la comisión de DD.HH. del Senado, que —presidida por Chahuán— lo aprobó en general y en particular.

Al contener normas de rango orgánico constitucional, el proyecto requiere de mayoría absoluta, es decir, al menos 26 apoyos. Técnicamente, la moción contaría con el respaldo de la oposición para lograr ese quorum calificado.

Por el contrario, si no es aprobado, el proyecto corre el riesgo de ser archivado durante un año, plazo en el que no se podría volver a legislar sobre esa materia.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se solicite una segunda discusión o el aplazamiento de la votación por parte de sus detractores. De ese modo, la iniciativa debería ser repuesta en tabla en otra sesión.

Debate por el proyecto de eutanasia

Antes de esa iniciativa, el Senado tiene en segundo lugar de su tabla el proyecto de eutanasia, al cual el Gobierno le ha puesto urgencia legislativa de manera consecutiva.

En este caso, es el oficialismo el que lo empuja mayormente. “Ojalá sea un día glorioso para el país y aprobemos la idea de legislar de la muerte digna, que en Chile se requiere por décadas poder regular. Lamentablemente, hemos tapado bajo la alfombra este dramático momento de una sentencia por una enfermedad irrecuperable que termina siendo entregada a otras personas (…) y no a los afectados”, adelantó el médico y senador PS Juan Luis Castro.

En primer lugar de la tabla del Senado, en tanto, está el proyecto complementario del Ejecutivo a la reforma del sistema político. Esta iniciativa es prioritaria para el Gobierno, ha señalado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien ha apostado por su despacho a segundo trámite a la Cámara.

El jefe de gabinete estuvo en conversaciones con la oposición y el oficialismo para reimpulsar las reformas políticas, lo que se iba a dar después de la segunda vuelta presidencial de diciembre. Al hacer un primer intento, antes del fin de año pasado, sin embargo, el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) pidió aplazar la votación, por lo que la opción empujada por Elizalde no prosperó.

De esta manera, hoy el Ejecutivo tendrá una nueva oportunidad para avanzar con su proyecto complementario, el que de todas formas requiere de mayoría absoluta para su aprobación; vale decir, por lo menos 26 respaldos, lo que probablemente se resolverá esta tarde.