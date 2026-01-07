58 años de las Semanas Musicales de Frutillar: una historia escrita entre lagos, volcanes y partituras

En 1968, a orillas del lago y entre la magia de los volcanes del sur de Chile, un grupo de amantes de la música se propuso convertir a Frutillar en un punto de encuentro para la creación y la escucha atenta. Esa primera reunión decantó en el nacimiento de las Semanas Musicales, una instancia que suma 58 años de vida y que hoy, en pleno 2026, mantiene intacta la convicción de que la música podía transformar un territorio y su vida cultural.

Robert Dick, Arturo Junge Eskuche, Alfredo Daetz Follert y Flora Inostroza García fueron los miembros del primer comité organizador que, con trabajo paciente y mirando al largo plazo, sentó las bases de este encuentro. Desde entonces, y a lo largo de casi seis décadas, el festival ha reunido a artistas de Chile y el mundo, instalando a Frutillar en el mapa musical internacional y manteniendo vivo un legado que sigue proyectándose hacia las nuevas generaciones.

«La música es la marca de nuestro territorio«, aseguró la directora de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, Harriet Eeles. «Ahora somos ciudad creativa de la música de la Red Internacional de Ciudades Creativas de UNESCO, y queremos que todos sientan que aquí, en Frutillar, vibra la música en todos los lugares. Principalmente en el maravilloso Teatro del Lago, pero también en otros escenarios dentro de la ciudad y de la comuna».

Eso es, justamente, lo que se vivirá del 27 de enero al 4 de febrero con los conciertos de mediodía, vespertinos y también de extensión, que permitirán llevar la programación del festival a otras localidades de la X Región. Lo anterior, sumado a la incorporación de un día extra de actividades.

«El año pasado fue desde el 27 de enero al 3 de febrero y este año terminamos el 4, para poder contar con un día más y entregar estos conciertos maravillosos que tenemos. Ha sido una preparación de muchos meses, con mucho trabajo y entusiasmo para deleitar a todo el público regional, nacional e internacional con conciertos de primer nivel«, explicó María Isabel Helmke, gerenta general de la Corporación.

De hecho, la misma Eeles compartió más detalles sobre los pasos que implica la organización de un evento como este: «Tenemos un comité de programación que selecciona en el mes de julio de cada año a los músicos que van a participar en los conciertos de mediodía. Esto después pasa a nivel nacional con los coorganizadores. Esa primera selección es ratificada por las Semanas Musicales junto a la Fuerza Aérea de Chile y la Universidad de Chile, que son las tres organizaciones que coorganizan nuestro evento. Es un trabajo muy arduo porque son muchísimas las postulaciones y son pocos los días que tenemos para presentar a los músicos«.

«Nos encantaría poder incorporar a muchos más, pero los días son los que son, y hemos hecho este gran esfuerzo, como dijo María Isabel, de agregar uno más que el año pasado», sinceró la directora.

Respecto a la programación de este 2026, Eeles adelantó que la inauguración de los conciertos de mediodía seguirá la tradición de las últimas décadas. «Desde hace muchísimos años, más de 20, tenemos un acuerdo con la Embajada de Polonia para traer a un músico joven y talentoso de Polonia para participar en las Semanas Musicales. Este año se trata del pianista Witold Wilczek, que va a hacer un programa de Chopin en lo que será un maravilloso inicio de esta temporada», afirmó.

Al polaco, se sumarán otros artistas internacionales como el dúo Ars Cantos, de Italia y de Brasil; y Julia Tripodo, argentina-italiana solista de violonchelo. «Tenemos también otro dúo de canto y piano con la voz de Patricia Cifuentes, haciendo presente a Chile con una soprano espectacular. Es muy conocida por nosotros, ha participado en otros eventos, también ha sido ganadora del Concurso Internacional Luis Sigal de Viña del Mar, y en esta oportunidad estará acompañada por la gran pianista Paulina Zamora«, destacó la organizadora.

Una programación que también contará con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional, elenco artístico de la Universidad de Chile que se encuentra arrancando la celebración de sus 85 años de historia. A ella, se sumarán varias orquestas regionales como la Sinfónica y el Coro Sinfónico de la U. de Concepción y la Orquesta de Cámara de la U. Católica de Valparaíso.

«Creo que hay pocos festivales que tienen nueve conciertos de mediodía y nueve vespertinos para mostrar la tremenda variedad de música y de músicos que tenemos. Es un orgullo para nosotros contar con la participación de estas agrupaciones tan queridas en nuestro país«, valoró Eeles.

Algo que igualmente fue compartido y destacado por María Isabel Helmke, quien puso el foco en el espíritu descentralizador de las Semanas Musicales: «Los conciertos vespertinos son una instancia familiar por el horario. Es un espacio para venir con toda la familia y, así, acercar a los niños a la música clásica. Y también están muy descentralizados, al igual que los de extensión. Para nosotros es muy importante poder llevar la música a toda la región en general».

«Nos gustaría llevarla a todo el país, pero en este caso abarcamos casi las cuatro provincias. Vamos a estar en Chiloé, Río Negro, Purranque y Fresia con los mismos artistas que estarán en el Teatro del Lago para quienes no pueden acercarse a Frutillar. Es con entrada gratuita, así que la invitación es a estar informados en nuestras redes y página web de todas las maravillosas actividades que vienen esta temporada», cerró Helmke.