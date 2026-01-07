Alcalde Chamorro y desmantelamiento de la planta Bocamina: "Termina una etapa bastante oscura en Coronel"

Con el proyecto de desmantelamiento de la planta Bocamina de Enel, el alcalde Boris Chamorro señala que «termina una etapa bastante oscura en la historia de Coronel como lo que significa el tema de las centrales termoeléctricas».

Las declaraciones del jefe comunal se dieron tras ser consultado por el proyecto de desmantelamiento de la central Bocamina I de Enel Generación Chile ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que ya se encuentra en etapa de tramitación, cuyas obras tendrán una inversión que bordea los 18 millones de dólares.

Según informa Biobío Televisión, Chamorro afirma que no maneja mayores antecedentes de la Declaración de Impacto Ambiental. Con este proceso -asegura- se termina una «mala herencia de la contaminación» considerando la condición de zona de sacrificio que tuvo la comuna.

«Estamos solicitando información a través de la Mesa de Transición Socioecológica Justa y también desde la propia empresa», agrega.

Desde Enel Generación Chile señalaron que trabajan en el cierre definitivo de la Central Bocamina I, a fin de «gestionar las últimas autorizaciones requeridas para concretar el proceso de desmantelamiento de la planta».

«Este trámite, junto con los permisos ambientales ya obtenidos para la Unidad II de la central, permitirá a la compañía iniciar el desmantelamiento del complejo industrial ubicado en la comuna de Coronel», complementó la citada firma. Recordar que el Complejo Bocamina dejó de operar definitivamente en septiembre de 2022.

Y afirman que durante todo este 2026 «equipos internos y contratistas de Enel Generación realizarán trabajos preliminares dentro de la central (…) orientadas a garantizar el mantenimiento seguro del edificio y sus instalaciones».