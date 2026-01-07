“Casi milagroso”: Angelo Pierattini sorprende con positivos avances tras su accidente

Angelo Pierattini, destacado músico chileno conocido por su trayectoria con la banda Weichafe y su carrera solista, mostró notables avances en su proceso de recuperación luego del grave accidente automovilístico que sufrió el pasado 29 de diciembre en la Ruta 68 mientras se trasladaba entre El Quisco y Santiago.

El accidente, en el que su vehículo fue impactado desde atrás por otro automóvil, dejó al artista con fracturas en la cabeza, un hematoma craneal, fracturas en las costillas y complicaciones en los pulmones, por lo que fue internado de urgencia en un centro asistencial y sometido a un coma inducido para facilitar su recuperación inicial.

Durante las horas posteriores, la familia de Pierattini pidió a sus seguidores y colegas enviar buenas energías y oraciones por su pronta recuperación, mientras permanecía bajo estricta observación médica.

Es en ese contexto que su esposa, Begoña Olavarría, compartió a través de redes sociales una serie de actualizaciones alentadoras. Según explicó, Pierattini fue sacado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y trasladado a la Unidad de Terapia Intermedia (UTI), lo que fue descrito como un paso significativo en su evolución clínica.

Olavarría destacó que el progreso del músico ha sorprendido incluso al equipo médico: ya participa en sesiones de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, así como evaluaciones con neurólogos y otros especialistas. Además, los profesionales han catalogado su recuperación como “sorprendente, casi milagrosa”, atribuyéndola a su estado físico previo y a su fortaleza interna.

Según los reportes, Pierattini logró pequeños avances, como caminar brevemente con ayuda y alimentarse sin sonda, aunque todavía su recuperación será lenta y gradual. La familia también se encuentra impulsando una campaña de apoyo económico para contribuir a los gastos derivados del proceso de recuperación, invitando a fans a colaborar con aportes directos o mediante compras de merchandising y otros productos relacionados con el artista.

Asimismo, los equipos médicos estiman que, tras pasar por una tercera y última etapa de recuperación en el hospital, Pierattini podría continuar su recuperación desde su casa en un futuro cercano, aunque sin retomar de inmediato sus actividades habituales.