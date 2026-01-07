Concretan traspaso del Instituto Nacional, Liceo 1, INBA y otros emblemáticos al SLEP

Este martes se concretó el traspaso de liceos emblemáticos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro. La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en la ceremonia de traspaso de las escuelas y liceos públicos, anunció una inversión superior a los $2.800 millones para mejorar los establecimientos.

El traspaso concretado incluye a los liceos emblemáticos Instituto Nacional, Liceo 1 Javiera Carrera, Liceo de Aplicación y el Internado Nacional Barros Arana, entre otros, que dependían de la Municipalidad de Santiago.

En total, 27 mil estudiantes pasaron a quedar bajo la dirección y supervisión técnico-pedagógica del SLEP Santiago Centro, junto a 2 mil 68 docentes y mil 361 asistentes de la educación, que de esta manera tienen un nuevo empleador.

Al respecto, la subsecretaria Arratia indicó que: “Iniciamos una etapa histórica para la educación pública en la comuna de Santiago. Quiero reconocer el trabajo de instalación que ha realizado el Servicio Local, en coordinación con la Municipalidad de Santiago y las comunidades educativas, para concretar el traspaso del servicio educativo, como parte del proceso nacional de implementación de la Nueva Educación Pública”.

Además del SLEP Santiago Centro, nueve Servicios Locales de Educación Pública concretaron su traspaso educativo a contar del 1 de enero de 2026, lo que significa que más de 160 mil estudiantes y párvulos, junto a cerca de 30 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras, y 827 establecimientos educacionales, pasaron a formar parte de la Nueva Educación Pública.

De esta forma, el Sistema de Educación Pública cuenta actualmente con 36 Servicios Locales en funcionamiento, lo que representa más del 50% del nuevo sistema ya instalado a nivel nacional. En su conjunto, el sistema atiende a más de 640 mil estudiantes y párvulos, y considera a casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos.

Fortalecimiento de los SLEP

En paralelo, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley que fortalece la instalación y administración de los SLEP y pasó a su tercer trámite legislativo en el Senado.

La iniciativa refuerza herramientas claves para resguardar el proceso de traspaso, para que el funcionamiento en régimen de los Servicios Locales no se vea entorpecido por factores externos. En este contexto, se establece la obligatoriedad del plan de transición, instrumento clave en el saneamiento municipal y en el control de la dotación; se establecen plazos y sanciones asociados a procesos críticos del traspaso; y se amplía de 1 a 2 años el plazo para el traspaso de los establecimientos desde la creación del SLEP respectivo.

En su intervención en Sala, el ministro Nicolás Cataldo destacó que la iniciativa responde “a las necesidades urgentes manifestadas por las propias comunidades a lo largo del país».

«Representa la síntesis de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, uniendo voluntades para responder a los desafíos de Estado”, agregó.

Cataldo manifestó además que la implementación de los SLEP “durante dos administraciones de distinto signo político, ha enfrentado complejidades innegables. Asumir esta realidad no es un acto de crítica, sino de responsabilidad. Este proyecto de ley se hace cargo de la evidencia acumulada para proponer un camino de mejora realista y sostenible”.