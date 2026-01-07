Crisis migratoria y corredor humanitario marcan visita de José Antonio Kast en Perú

Con un marcado énfasis en la crisis migratoria, el presidente electo, José Antonio Kast, inició este miércoles una visita oficial a Perú, su tercer viaje al extranjero desde su triunfo electoral. La agenda del mandatario comenzó a las 08:30 horas locales (10:30 en Chile) con un desayuno de trabajo junto a empresarios peruanos, convocado por la Cancillería de ese país y ComexPerú, en el Hotel Country Club de Lima.

La actividad fue organizada por el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) y reunió a cerca de 50 líderes empresariales de sectores como minería, agroindustria, energía y comercio. Si bien durante el encuentro se abordaron temas económicos y de inversión, el eje central del viaje está puesto en la coordinación bilateral frente al aumento de los flujos migratorios en la región.

Tras el desayuno, Kast se reunió de manera privada con el presidente del Perú, José Jerí, en el Palacio de Gobierno en Lima, instancia donde la migración y la seguridad fronteriza fueron los principales puntos en tabla. Posteriormente, ambos mandatarios encabezaron una reunión bilateral ampliada.

Desde el entorno del presidente electo se ha señalado que uno de los objetivos del viaje es avanzar en la habilitación de un corredor humanitario, que permita el retorno ordenado y seguro de personas migrantes a sus países de origen, especialmente en el actual contexto regional, marcado por la reciente incursión de Estados Unidos en Venezuela y el consiguiente impacto en los desplazamientos de población.

En ese marco, Kast ha planteado la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región para enfrentar de manera conjunta la crisis migratoria, combinando medidas humanitarias con un mayor control fronterizo y coordinación en materia de seguridad.

A las 14.00 horas de Perú (16.00 horas en Chile), Kast participará de un almuerzo bilateral. Tras la comida, se espera que el presidente electo entregue declaraciones a la prensa.

La visita se produce a menos de dos meses de que Kast asuma la Presidencia de la República, el próximo 11 de marzo, en un escenario regional donde la movilidad migratoria irregular, así como la presión sobre las fronteras del norte de Chile, se han convertido en uno de los principales desafíos de la política exterior y de seguridad para el próximo gobierno.