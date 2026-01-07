Diputada Yeomans sobre Jorge Quiroz como ministro de Hacienda: "Le resta legitimidad y honorabilidad al cargo"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada parte de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (FA), se refirió a la confirmación que habría hecho el presidente electo, José Antonio Kast, de Jorge Quiroz como su ministro de Hacienda, un anuncio realizado en reunión con el mundo empresarial. El economista fue asesor de Kast en campaña, era uno de los nombres que sonaba para el cargo, a pesar de ser sindicado como actor principal en la ideación del modelo de colusión de los pollos.

La diputada Yeomans señaló el anuncio como una “mala señal de inicio en la conformación de su gabinete, sobre todo por las acusaciones que hay respecto a su participación en la defensa de la colusión. Si esa va a ser la conformación es negativa, obviamente”.

“En el rol del Ministerio de Hacienda hay muchos aspectos que son necesarios de tener legitimidad para poder avanzar y esto creo que le resta legitimidad y honorabilidad, incluso, al cargo. Me sorprende que se insista con ese nombre solamente por hacer un gallito, me imagino que hay más personas con capacidad, con experiencia en los círculos de la derecha como para insistir en Jorge Quiroz y manchar lo que puede ser un diálogo fructífero y positivo para la economía del país”, agregó la parlamentaria.

Respecto a si la crítica es más ética que política, la diputada respondió: “Por cierto, es que las acusaciones de por medio, de defender la colusión en el país, con lo que eso ha implicado, o sea, el caso de colusión en los pollos, el caso del confort y otros, yo creo que son aspectos que dañaron la credibilidad hacia la ciudadanía. A mí me parece que en esto tenemos que recuperar credibilidad, la legitimidad de las instituciones, de su rol, de su función y en esto Jorge Quiroz no ayuda, no ayuda su nombramiento”.

Reajuste al sector público

Sobre el debate del proyecto de ley de reajuste al sector público, la diputada se refirió a las críticas de la oposición como las que se han llamado “normas de amarre”. Yeomans aseguró que el concepto instalado por la derecha “es totalmente una mentira». «Porque lo que viene a hacer esta ley es aclarar que existen trabajadores de confianza política y trabajadores de carrera del Estado. Es necesaria esa diferenciación”, precisó.

“Más bien es una ley de reajuste que hace un trato diferente y que no discrimina a quienes son funcionarios de carrera para poder acudir a la Contraloría, es tan sencillo como eso. Porque hoy cuando los despiden no pueden acudir a Contraloría, que Contraloría se pronuncie sobre si ese despido fue legal o no”, profundizó.

La oposición llamó a dividir el proyecto, cuestionando que sea esta la instancia para debatir el tema. Al respecto, la diputada sostuvo: “Es mejor avanzar a quedarse, porque podemos tener discusiones eternas respecto a este tema, lamentablemente nadie había ingresado hasta ahora una legislación que permitiese avanzar y esta es una oportunidad. Yo lo vería con esos ojos”.

La parlamentaria precisó que la medida no se aplica a los funcionarios de gabinete, ya que la normativa establece que estos dejan sus cargos al término del Gobierno, por lo que el debate —advirtió— no debería “distorsionar la conversación alrededor de algo que puede ser interesante de explorar”. En ese sentido, enfatizó que se trata de funcionarios de carrera que, ante un eventual despido, podrán recurrir a la Contraloría para que esta determine si existen fundamentos suficientes, asegurando que no representa una carga excesiva para la próxima administración justificar esas decisiones, sino que corresponde a un estándar mínimo exigible.