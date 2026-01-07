El choque de posturas en el Congreso tras dichos del Presidente Boric sobre Trump y líderes “serviles”

El mundo político en nuestro país reaccionó durante esta jornada al mensaje publicado por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta de X, en el que cuestionó a Donald Trump y a los líderes que lo respaldan.

En su publicación de este martes, el Mandatario acusó que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratando de ganarse su favor, sólo se humillan”.

Declaraciones que no pasaron inadvertidas entre parlamentarios de distintos sectores, quienes entregaron visiones contrapuestas tanto sobre el tono del mensaje como sobre la posición internacional de Chile frente a la administración de Trump.

Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana. https://t.co/9GjkdvPFHo — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 6, 2026

Desde Renovación Nacional, el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Schalper, cuestionó la actitud del Presidente Boric, acusándolo de no asumir un rol activo frente a la crisis geopolítica. “Le pido que si ya ha decidido dejar de gobernar, que nos cuente con quién nos entendemos”, criticó Schalper.

“Los chilenos esperarían algo de él como lo que ha hecho el presidente de Perú. La señal que dio es, yo estoy preocupado de mis connacionales en Caracas y me pongo a disposición para entregar antecedentes a la causa a Estados Unidos y favorecer la llegada de aquellos venezolanos que quieren volver a Caracas. ¿Algo de esto se ha visto en el Gobierno de Chile? Lo único que hemos visto es panfleteo, es activismo y falta de conducción”, aseguró el parlamentario de oposición.

En contraste, el diputado del Partido Socialista y también miembro de la misma comisión, Nelson Venegas, apuntó sus críticas hacia la derecha ante una postura complaciente con Donald Trump. “Quiero preguntarle a la gente derecha hasta cuándo va a hacer acto de genuflexión sobre Trump”, cuestionó.

“Hoy día que Trump señala que se quiere adueñar de todo Occidente, en vez de enojarse con Trump por una cuestión que atenta contra nuestra propia soberanía y de los pueblos latinoamericanos en general, se enojan con el Presidente Boric. O sea, ¿ellos están con Estados Unidos más que con Chile? ¿Son de verdad patriotas? Creo que estamos en un momento donde tenemos que dejar claramente manifiesto que los intereses de Chile son superiores”, manifestó el congresista, llamando a criticar al jefe de la Casa Blanca y no al Mandatario.

En el punto intermedio, desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Héctor Barría, aunque coincidió con el fondo del mensaje que compartió el Presidente Boric, se mostró en contra de la forma en que lo expresó. “Volver a ser el diputado Boric no es aconsejable”, apuntó.

“Esto es más propio del diputado Boric que del Presidente de la República. Cuando se trata de rendir pleitesía a liderazgos internacionales estoy de acuerdo en que no se le rinda ningún tipo de pleitesía. Pero insisto en que su cargo finaliza el 11 de marzo y creo que debe actuar conforme a esa investidura”, señaló Barría.

Desde el Ejecutivo no han entregado una pronunciación oficial hasta el momento, pero en diálogo con Sonar FM, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que los dichos del Jefe de Estado no son “una casualidad o una declaración que se produce sin contexto alguno” y reafirmó la postura de que “no es íntegro ni digno que le rindamos pleitesía” a Trump.