Incendio en Cerro San Cristóbal amenaza obras del nuevo teleférico y obliga a cerrar accesos por Bellavista

Un incendio forestal se desató esta tarde en el Cerro San Cristóbal, específicamente en la ladera sur del Parque Metropolitano. El siniestro, que se inició pasadas las 14:00 horas en un sector de difícil acceso y cercano a las obras de la futura estación del nuevo teleférico en Pío Nono, movilizó a 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Una densa columna de humo, visible desde múltiples puntos de la capital, evidencia la magnitud de la emergencia.

Debido a la alta carga de pastizales secos y la pronunciada pendiente del terreno, el fuego se propagó con rapidez, lo que obligó a Bomberos a declarar segunda alarma.

El combate se realiza en dos frentes: equipos terrestres trabajan en la contención del perímetro, particularmente cerca de las estructuras de la nueva estación, mientras que brigadas aéreas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) realizan descargas de agua para enfriar los puntos activos en la parte alta de la ladera.

Desde el Parque Metropolitano (Parquemet) se informó que su brigada forestal interna fue la primera en intervenir, solicitando de inmediato el refuerzo de CONAF. Para facilitar la operación de los carros bomba y proteger a los visitantes, las autoridades procedieron al cierre preventivo de los accesos por el Barrio Bellavista, recomendando a la ciudadanía no acercarse al sector de Pío Nono.

Aunque algunos focos ya han sido controlados, la emergencia sigue en desarrollo. Peritos del Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar investigando el origen del incendio, el cual podría deberse a intervención de terceros o a causas accidentales relacionadas con las altas temperaturas o las obras en construcción.