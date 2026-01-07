Javiera Arce sobre reformas al sistema político: El umbral del 5% sería "meter el cuerpo entero en la urna"

En estos momentos, el Congreso tramita dos proyectos de reforma al sistema político. Uno impulsado por el Gobierno que pone más requisitos para que se puedan crear partidos políticos, y otro de autoría de un grupo transversal de senadores que exige un umbral de 5% de votos para que las colectividades puedan estar en el Congreso. La cientista política, Javiera Arce, respaldó parte de lo que plantean estas iniciativas, pero recalcó que es importante abordar el problema de “personalización” en la política chilena.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de la Red de Politólogas indicó que la reforma del Gobierno —que para constituir un partido exige las firmas de un 0,5% del padrón y presencia en ocho regiones— “va en un buen sentido”, “porque lamentablemente, con tres regiones contiguas, con las pocas firmas que se pide, claramente hay un incentivo super negativo para abrir partidos”.

“De hecho, hemos tenido verdaderas pymes políticas durante todos estos años, de gente que llega y arma partidos cuando quiere, hace lo que quiere y cobra plata pública”, acusó.

Arce también vio con buenos ojos parte de lo que propone el proyecto de los senadores y que tiene que ver con el discolaje: si la reforma se aprueba, los parlamentarios que renuncien a sus partidos también perderán su escaño en el Congreso.

De todas maneras, la cientista política cuestionó la otra parte del proyecto, que pide un 5% de votos del padrón electoral para que los partidos o candidatos independientes lleguen al Parlamento. A su juicio, el énfasis de las transformaciones al sistema político tiene que estar en que realmente se aumente la disciplina al interior de los partidos y que estos actúen como bloque, evitando los personalismos.

“Creo que por mucho que tú pongas normas antidíscolos, si es que no hay un enganche de estos parlamentarios en una disciplina mucho más profunda, esto va a ser letra muerta”, opinó.

De acuerdo a la integrante de la Red de Politólogas, “las bancadas parlamentarias no discuten pre legislativamente los proyectos”. “Solamente hay una coordinación con el ministro o ministra de la Segpres y después se le comunica a las bancadas parlamentarias qué es lo que tienen que votar sin que exista la posibilidad de que ellos la discutan. Esto los diputados lo saben y les molesta”, comentó.

“Por eso muchas veces tú tienes desórdenes dentro de las votaciones. Es por una cuestión de que los partidos no están discutiendo de política, no están discutiendo programáticamente, sino que pasa todo muy rápido”, dijo.

A todo lo anterior, Arce agregó que el umbral de 5% podría ser una amenaza para la representatividad, sería como “meter el cuerpo entero en la urna”, alertó.

“El diputado Boric, por ejemplo, no hubiese podido salir electo con un proyecto así, porque si el partido del Presidente Boric, que en realidad no tenía partido, sino que compitió con un cupo independiente, no cumplía con un 5% a nivel nacional, le hubiesen quitado el escaño y hubiesen puesto a otro con menos votos. Eso es una pérdida de legitimidad”, aseveró.

Los pendientes: listas cerradas y renovación de las cuotas de género

Para Javiera Arce, la personalización de la política, o el que ciertas figuras actúen por su cuenta sin tener en cuenta las directrices de sus partidos, solo puede ser evitado pasando de las listas parlamentarias abiertas, a las listas cerradas.

Bajo ese último sistema, los ciudadanos ya no votarían por candidatos en particular, como se hace en la actualidad, sino que por partidos políticos. “Cuando tú votas por la persona y no votas por el partido o por una idea política, lo único que haces es un daño, porque esa persona se cree dueña de la legitimidad de su banca. Ese es el punto, no hay un voto programático”, remarcó.

Por otra parte, requerida sobre los esfuerzos que hizo este Gobierno en materia de cambios al sistema político y si faltó darle más relevancia a esta materia, Arce valoró el perfeccionamiento a la Ley de Cuotas de Género.

La cientista política recordó que dicha ley —que obliga a los partidos a que un 40% de sus candidatos sean mujeres— solo tiene vigencia hasta 2029 y que ese plazo debe ser renovado.