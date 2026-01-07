Jiminelson debuta en el Bar de René y adelanta nuevo disco tras siete años

El músico y productor chileno Jiminelson celebrará dos décadas de trayectoria con un concierto especial este viernes 10 de enero, marcando su primera presentación en el histórico Bar de René, uno de los escenarios más emblemáticos de la música en vivo en Santiago.

El show llega en un momento clave de su carrera, luego de un intenso período de trabajo internacional que incluyó una estadía en Los Ángeles, donde participó en la producción del histórico Disco de Oro de Santa Feria en los estudios EastWest. A ello se suman grabaciones realizadas en ciudades como Londres, St. Tropez y Kingston, Jamaica, colaborando con diversos artistas.

Tras siete años sin publicar material de larga duración, Jiminelson regresa con un nuevo disco, reafirmando su posición como una figura fundamental dentro de la escena musical chilena. Este nuevo trabajo, previsto para 2026, marca una nueva etapa creativa en su carrera, nutrida por influencias y experiencias recogidas en distintos puntos del circuito musical internacional.

El concierto en Bar de René será un recorrido por algunos de los hitos más relevantes de su discografía, incluyendo canciones de álbumes como «Amor del Rey«, «Supreme« y «Valle de Oro«, junto a un adelanto exclusivo de nuevas composiciones que formarán parte de su próximo lanzamiento.

La cita de este 10 de enero tendrá su apertura de puertas a las 19:30 horas, con el show programado para las 20 horas. Las entradas se encuentran disponibles a través de la ticketera Portaldisc, en lo que promete ser una noche especial de celebración, recorrido musical y estreno de nuevas canciones.