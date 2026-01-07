Paulina Astroza: "Se decía que EE.UU. traería la democracia a Venezuela pero la cúpula del régimen sigue ahí"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y experta en Derecho Internacional, Paulina Astroza, abordó la situación en Venezuela luego del ataque perpetrado por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero. En su análisis, la académica se refirió a las reacciones de los distintos líderes mundiales, a la vulneración de las normas del derecho internacional y a los desafíos que este escenario plantea para América Latina y el sistema internacional en su conjunto.

Astroza sostuvo que las reacciones internacionales frente a la acción militar estadounidense han sido diversas y reflejan profundas diferencias políticas y estratégicas entre los Estados. “Hay distintos énfasis, distintas graduaciones de condena o de apoyo a lo que hizo Estados Unidos en el territorio venezolano”, afirmó.

La directora del Centro de Estudios Europeos subrayó la importancia de distinguir entre el derecho internacional y la política internacional. Mientras el primero se rige por normas jurídicas obligatorias que buscan ordenar la convivencia entre los Estados, el segundo responde principalmente a intereses nacionales.

En ese contexto, recordó los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: “La Carta establece que está prohibido el uso y la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y, como contrapartida, existe la obligación de los Estados de solucionar pacíficamente las controversias”.

La analista internacional precisó que la normativa internacional contempla solo dos excepciones al uso de la fuerza. “La Carta regula las dos excepciones: la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la legítima defensa”, indicó, enfatizando que ninguna de estas se cumple en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

Desde esa perspectiva, fue categórica al calificar los hechos como una violación al derecho internacional. «Va contra las normas del sistema internacional y, desde la política internacional, esto es un precedente muy peligroso”, advirtió.

Frente a quienes plantean que el derecho internacional «está muerto», Astroza rechazó tajantemente esa idea y apuntó a una visión reduccionista del sistema. «Hay algunos que piensan que el derecho internacional es solo el Consejo de Seguridad, es solo la ONU, y no es así. El derecho internacional es mucho más amplio«, explicó. Como ejemplo, mencionó que «muchas de las actividades cotidianas, como enviar cartas, recibir encomiendas o realizar pedidos a través de plataformas, funcionan gracias al derecho internacional».



La cúpula chavista

En su análisis, Astroza criticó algunas reacciones iniciales frente al ataque, particularmente aquellas que justificaron la acción bajo el argumento de la restauración de la democracia. «Al principio se decía que Estados Unidos iba a traer la democracia y el respeto a los derechos humanos, que sacando a Maduro Venezuela iba a salir adelante, cuando la cúpula sigue ahí«, cuestionó.

También advirtió sobre las contradicciones del discurso estadounidense. «(Delcy) Rodríguez es una de las principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, Donald Trump dice que están de acuerdo”, sostuvo, agregando que incluso se ha hablado de acuerdos vinculados al suministro de petróleo.

En tanto, la directora del Centro de Estudios Europeos puso el foco en el complejo escenario geopolítico actual y en los desafíos que esto representa tanto para Chile como para la región. «Hoy día necesitamos un canciller que maneje la diplomacia, la política y la geopolítica, porque este contexto internacional es extremadamente desafiante», afirmó en referencia a la futura designación del gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

En ese sentido, llamó a tener una visión estratégica inmediata. «Este es un nuevo precedente, un mal precedente, y el desafío es mantener un equilibrio entre los intereses de cada Estado y el interés superior que tenemos todos: la paz y la seguridad internacional«, concluyó.