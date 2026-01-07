Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de abril de 2026


Reconstrucción de Viña del Mar: Presidente Boric reconoce lentitud y pide continuidad de Kast

El Mandatario aseguró que conversará con el presidente electo sobre el proceso. Además, destacó la importancia de que las “decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante” sean adoptadas junto a dirigentes y dirigentas.

El Mandatario aseguró que conversará con el presidente electo sobre el proceso. Además, destacó la importancia de que las “decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante” sean adoptadas junto a dirigentes y dirigentas.

Vivienda

A casi dos años del megaincendio de Viña del Mar, el Presidente Gabriel Boric reconoció lentitud en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el siniestro en Viña del Mar. En la actividad realizada en el sector El Olivar, el Mandatario admitió que varios aspectos del proceso «se pudieron hacer mejor».

El Presidente Boric aseguró que conversará con el presidente electo, José Antonio Kast, mencionando que «es muy importante que en un proceso de reconstrucción, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante, se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas».

El Jefe de Estado destacó que, pese a la lentitud del proceso de reconstrucción, «lo que los vecinos y vecinas transmiten es que no quieren volver a partir desde cero».

Presidente Gabriel Boric encabeza conferencia sobre las reconstrucciones en Viña del Mar tras el incendio en 2024. Presidencia de Chile

Presidente Gabriel Boric encabeza punto de prensa sobre la reconstrucción en Viña del Mar tras el megaincendio en 2024. Presidencia de Chile.

Daños y reconstrucción

Según el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), el megaincendio afectó 15 mil 500 viviendas y más de 9 mil hectáreas. Además, provocó la muerte de 131 personas.

Este siniestro fue considerado como uno de los más grandes de los últimos 30 años y perjudicó a 5 comunas de la región:Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache.

En el último informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de octubre de 2025, la cartera informó que mil 290 viviendas están en ejecución, terminadas o entregadas, lo que equivale a un 50% de avance.

Las soluciones de vivienda del plan de reconstrucción se dividen en: autoconstrucción asistida (ACA), construcción en sitio propio, pequeño condominio, vivienda industrializada, adquisición de vivienda construida (AVC) y reparación de vivienda según el nivel de daños.

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