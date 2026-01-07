Reconstrucción de Viña del Mar: Presidente Boric reconoce lentitud y pide continuidad de Kast

A casi dos años del megaincendio de Viña del Mar, el Presidente Gabriel Boric reconoció lentitud en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el siniestro en Viña del Mar. En la actividad realizada en el sector El Olivar, el Mandatario admitió que varios aspectos del proceso «se pudieron hacer mejor».

El Presidente Boric aseguró que conversará con el presidente electo, José Antonio Kast, mencionando que «es muy importante que en un proceso de reconstrucción, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante, se tomen en conjunto con los dirigentes y dirigentas».

El Jefe de Estado destacó que, pese a la lentitud del proceso de reconstrucción, «lo que los vecinos y vecinas transmiten es que no quieren volver a partir desde cero».

Daños y reconstrucción

Según el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), el megaincendio afectó 15 mil 500 viviendas y más de 9 mil hectáreas. Además, provocó la muerte de 131 personas.