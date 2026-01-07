REMA 2025: informe muestra reducción de 23% en contaminación del aire y avances en compensación de carbono

El Ministerio del Medio Ambiente presentó el Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA) 2025, un documento que reúne más de 200 indicadores sobre calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad, cambio climático, entre otras materias. La actividad fue encabezada por la ministra Maisa Rojas y contó con la participación de autoridades clave de la institucionalidad ambiental.

El REMA busca ofrecer una radiografía ambiental del país con información de carácter público y accesible, en línea con los compromisos del Acuerdo de Escazú. En ese contexto, el jefe de la División de Información y Economía Ambiental del ministerio, Víctor Caro, destacó que el reporte responde a estándares internacionales de acceso a la información.

“La idea del REMA es entregar información respondiendo a los desafíos internacionales que tenemos, particularmente a Escazú, que hoy día nos invita a generar información que sea de uso masivo”, afirmó.

Durante la presentación, Caro subrayó avances en políticas territoriales y de mitigación climática, como el impuesto verde y el sistema de compensación de emisiones. “El primer año tuvimos aproximadamente 260 mil toneladas compensadas de carbono y este año fue de 4 millones y medio”, sostuvo.

Tras la exposición de los principales resultados, la ministra Rojas relevó el valor del reporte para la toma de decisiones públicas. “Esta riqueza de información nos sirve para tomar mejores decisiones, muy en la línea del Tratado de Escazú, donde el acceso a la información es uno de los derechos importantes para ejercer los derechos humanos en democracia ambiental”, señaló.

En materia de cambio climático, la secretaria de Estado destacó la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. “A mí me gusta decir que lo que requiere es que todos los ministerios se pongan los lentes del cambio climático cuando diseñan sus propias políticas”, indicó, enfatizando que la adaptación y la carbono neutralidad requieren tanto acción pública como privada.

En materia de calidad del aire, Rojas sostuvo que se observan mejoras sostenidas. “Hoy día contamos con 21 planes de descontaminación en 13 regiones, cubriendo casi 12 millones de habitantes en el país”, precisó, agregando que “en los últimos 10 años ha habido una reducción a nivel nacional de un 23% de la contaminación del aire”.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su directora ejecutiva, Valentina Durán, abordó la incorporación del cambio climático en la evaluación de proyectos. “Comenzamos por la dictación de guías metodológicas sobre el cambio climático incluso antes del reglamento”, explicó, precisando que esto permitió entregar certeza técnica y jurídica a los procesos de evaluación ambiental.

Durán además destacó el volumen de inversión evaluada por el sistema. “Tenemos un récord histórico anual de 41 mil 500 millones de dólares aprobados sólo el año pasado”, afirmó, subrayando que estos proyectos cuentan con exigencias de mitigación, compensación y participación ciudadana.

En el ámbito de la fiscalización, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, sostuvo que el REMA permite sustentar decisiones de política pública y visibilizar desafíos estructurales. “La forma de la regulación impacta luego en su ejecutabilidad”, advirtió.

Respecto de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), Plumer señaló que su implementación ha implicado un desafío relevante para la institución. “Partimos ya en el año 2024 con la exigencia de las metas, que es un hito, y eso ha significado fiscalización, seguimiento y respuesta sancionatoria”, indicó, aunque reconoció que “queda mucho por seguir trabajando”.

En tanto, el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, abordó los desafíos de la nueva institución, que iniciará su operación el 1 de febrero. “Chile no tenía un servicio público a cargo de la naturaleza”, afirmó, destacando que el SBAP es el resultado de un proceso transversal que se extendió por cinco gobiernos.

Asimismo, detalló que la institución tendrá un doble rol. “Uno, integrar todas las áreas protegidas del país, es decir, las terrestres y las marinas, las públicas y las privadas”, explicó.

Cavieres subrayó también la relevancia de la conservación más allá de las áreas protegidas estatales. “La conservación o el manejo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas no se ve, sin embargo, hay instrumentos ya en marcha”, explicó, agregando que las áreas protegidas privadas cubren el 56,8% de los ecosistemas del país.

El REMA 2025 está disponible para consulta pública en la plataforma oficial del Ministerio del Medio Ambiente.