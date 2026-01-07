Senado despacha proyecto que promueve gobernabilidad y representatividad del sistema político

Senado despachó a la Cámara de Diputados proyecto que promueve gobernabilidad y representatividad del sistema político, limitando la formación de partidos y reformas en el financiamiento de estos. Además, incorpora mayores exigencias para las candidaturas independientes y reconoce legalmente los Comités Parlamentarios.

Incluye, entre otros, que la constitución de partidos requiera el 0,5% del padrón electoral. Por otra parte, las candidaturas presidenciales deberán cumplir la exigencia del mismo porcentaje de firmas del padrón electoral definitivo, o sea un 0,5%, en al menos ocho regiones.

Asimismo, el proyecto postula que, como parte de la declaración de principios de los partidos políticos se «deberá condenar el uso, propugnación o incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”.

También se precisa que, “dentro de un plazo de 4 años contados desde la fecha en que se entregó la copia autorizada de escritura pública al Servicio Electoral, los ciudadanos que comparezcan como organizadores del partido no podrán inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular por un partido político distinto al que pretendieron constituir”.

Respecto al proyecto, el senador Enrique Van Rysselberghe menciona que, “la democracia chilena necesita de partidos políticos más fuertes, más representativos y más responsables, que no son un accesorio, una molestia burocrática, sino que son la pieza fundamental de intermediación política entre la ciudadanía y el Estado y cuando se debilitan, la política se vuelve pura improvisación”.