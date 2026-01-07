Tras dichos de María Corina Machado: Instituto Nobel recuerda que el premio no puede transferirse

“El Premio Nobel no puede revocarse ni transferirse a otra persona. Una vez que el Comité anuncia a los galardonados, la decisión es definitiva”, señalaron desde el Instituto Nobel, luego de que la ganadora del premio, María Corina Machado, ofreciera compartir la distinción con el presidente Donald Trump.

En conversación con la agencia de noticias EFE, el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, precisó que los premiados tienen libertad para decidir qué hacer con el dinero del galardón, pero que el reconocimiento oficial no puede modificarse.

La líder de la oposición venezolana ya había dedicado su Premio Nobel de la Paz a Trump cuando fue anunciada como ganadora. Ahora, en una entrevista difundida por la cadena Fox News, Machado indicó que quiere “dárselo y compartirlo con él”, en agradecimiento por las “valientes acciones” del gobierno de Estados Unidos, que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

En todo caso, Machado reconoció que no ha conversado directamente con Trump desde que recibió el Nobel en octubre.

Según publicó The Washington Post, aceptar el premio habría generado tensiones con el mandatario estadounidense, quien esperaba obtener él mismo el reconocimiento y no habría respaldado una eventual transición en Venezuela liderada por Machado.

El medio citó fuentes cercanas a la Casa Blanca que describieron como “imperdonable” el hecho de que la opositora no renunciara al premio.