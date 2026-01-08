6 de cada 10 mujeres limitan su vida diaria por dolor, falta de acceso y discriminación, según encuesta de salud menstrual

La investigación fue desarrollada entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y Academia La Tribu, con el apoyo de Softys, y entrega cifras que evidencian cómo la menstruación sigue limitando actividades cotidianas en el ámbito educativo, social y laboral.

Según el estudio, un 66% de las mujeres presenta dolor abdominal, pélvico o uterino antes o durante el período menstrual, una condición que tiene efectos directos en la vida cotidiana, considerando que un 63% ha dejado de participar en actividades sociales debido a la menstruación o a sus síntomas. Asimismo, un 11% se ha sentido discriminada, rechazada o acosada; 10% se ha ocultado por estar menstruando; y 7% ha sentido vergüenza.

En el ámbito educativo, las cifras evidencian la falta de condiciones adecuadas para una gestión menstrual segura y digna. Solo 4 de cada 10 mujeres considera que el colegio fue un espacio seguro mientras menstruaba, y apenas un 54% evalúa los baños escolares como adecuados para cambiar productos menstruales, situación que impacta directamente en la asistencia y permanencia escolar.

Además, un 39% dejó de asistir al colegio por algunos días, un 68% no pudo realizar actividades deportivas o recreativas y un 48% no pudo salir como lo hacía habitualmente durante su período menstrual.

En materia de salud, el acceso a atención especializada en salud menstrual continúa siendo limitado. Solo 4 de cada 10 mujeres declara contar siempre o casi siempre con profesionales o servicios especializados, mientras que un 16% señala que nunca ha accedido a este tipo de atención, dificultando el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de patologías asociadas al ciclo menstrual.

El estudio también da cuenta de un alto impacto en la salud mental asociado al ciclo menstrual. El 70% de las mujeres presenta síntomas como baja energía, ansiedad, angustia, irritabilidad o cansancio durante la fase premenstrual, lo que afecta su desempeño cotidiano en el estudio, el trabajo y la vida social.

“Este estudio visibiliza que la salud menstrual sí tiene impactos concretos en la vida de niñas y mujeres, como el ausentismo escolar, la falta de información para una gestión adecuada de la menstruación y la presencia de síntomas que pueden estar asociados a endometriosis. Estos datos refuerzan la importancia de derribar la idea de que el dolor extremo es normal, y de avanzar en detección temprana y acceso a información y atención oportuna, para que la menstruación no limite las trayectorias educativas ni la calidad de vida de las personas”, sostuvo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Desde el SernamEG los resultados de este estudio nos parecen muy valiosos en el marco de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que impulsamos como Servicio a través de nuestro Programa del mismo nombre, para abordar medidas concretas sobre salud menstrual, visibilizar las brechas que afectan a adolescentes y mujeres en este materia en su vida cotidiana y para contar con información relevante para su abordaje desde las políticas públicas”, expresó Priscilla Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

Dentro de los resultados destacados, se encuentra que el 100% de las encuestadas ha utilizado alguna vez un elemento que no corresponde a un producto de higiene menstrual. Un 29% ha tenido algún período de su vida sin acceso a productos menstruales, y un 25% indicó no contar con dinero para costearlos.

“Esta es una iniciativa única a nivel mundial y funciona como una radiografía clara y actual de cómo las mujeres viven su ciclo menstrual en Chile. Contar con datos nacionales era una necesidad urgente, por lo que estamos muy contentas de aportar esta evidencia para el diseño de políticas públicas y para asumir, como sociedad, la responsabilidad de mejorar la vida de mujeres, adolescentes y niñas”, indicó Amapola Valdivia, matrona especialista en salud menstrual y académica de La Tribu.

Nicole Sansone, directora Regional de Conocimiento del Consumidor de Softys, expresó el firme compromiso de Ladysoft con “redefinir la salud menstrual desde una perspectiva inclusiva, científica y libre de mitos”.

Asimismo, señaló que esta visión impulsa a la marca a transformar la información en una “contención real”, con el objetivo de que todas las niñas y mujeres dispongan de herramientas claras y confiables para vivir su ciclo menstrual con seguridad, comodidad y confianza. El propósito final es dejar atrás las restricciones y priorizar siempre su bienestar en cada etapa de la vida.