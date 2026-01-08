Académico Manuel Canales sobre la PAES: "El sistema educativo funciona como un reproductor de la estructura de clases"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Manuel Canales, se refirió a los últimos resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y el debate que traen consigo.

Uno de los datos que causó más controversia fue el ranking de los mejores 100 colegios, donde solo se posicionó un establecimiento público. Al respecto, el académico explicó que se trata de un problema estructural y que este dato “sorprende no por lo nuevo, sino precisamente por la permanencia de una pauta, de un patrón«.

«Cuando digo que no es solamente estructural, sino que por ser permanente, es sistémico, tiene que ver con que ese sistema no sabe cómo intervenir su crisis y cada intervención que intenta, en el mejor de los casos, termina en fallos estruendosos por no poder controlar la variable en la que se juega este partido”, sostuvo.

En cuanto a la dificultad de enfrentar la problemática más allá de políticas públicas aisladas, Canales aseguró que: “Eso viene avalado por una historia larga, pero ahí es donde hay que diferenciar, aquí lo que falta no es una voluntad que puede estar o no estar, es una capacidad sociológica de Chile de resolver la cuestión que le pide que resuelva la educación”.

En ese sentido, afirmó que luego de la masificación de la educación básica e inclusión de las masas populares había que dar el paso de democratizar y tecnificar la educación, para posterior a eso resolver en tema de la desigualdad. Así, señaló que el sistema actual genera el efecto contrario y reproduce esa desigualdad.

“Hemos creado un sistema que la reproduce a la perfección, no solamente porque reproduce los dos estamentos, sino porque además en el estamento popular lo reproduce partido en dos, tipo colegio A, tipo colegio B, pero ambos fuera del del registro de los que tienen grandes éxitos”, declaró el académico.

En síntesis, Canales planteó que “el sistema educacional funciona como un reproductor de la estructura de clases, no genera capacidades o habilidades de integración a procesos productivos complejos, incluso la educación superior masiva tampoco y el problema final es que nadie lo necesita”.

“En Finlandia se necesitan jóvenes integrados opinantes y con capacidades técnicas. En Chile vienen intentando la tecnificación después de la dictadura, la capacitación como modo de resolución de la cuestión de la desigualdad o de la exclusión o de la cuestión jurídica. Y el problema una y otra vez es el mismo, no solo en Chile, también en Perú, por ejemplo, que no hay puestos de trabajo que requieran jóvenes complejos y formados en conocimientos técnicos e integrados como sujetos capaces de dirigir procesos, porque no somos Finlandia”, profundizó.

Los SLEP

Respecto a las críticas y culpas que apuntaron a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) por estos resultados, el académico indicó que el problema del sistema educacional no es «organizacional puntual».

Sin embargo, respecto a los SLEP, afirmó que «seguro que hay problemas serios de implementación, como en el Sistema de Admisión Escolar, como en todos los intentos de soluciones parche a un problema que no resiste ninguna solución parche. Si no hay magia”.

“Mientras los presupuestos que se ponen en los colegios no SLEP, particulares son, no sé, $400.000, $500.000 por joven. ¿Cuánto se pone por joven su SLEP? ¿Y cómo quieren que tengan resultados competitivos?”, cuestionó.