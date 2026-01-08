Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Alertan por “altas temperaturas extremas” en Maule y Ñuble: se prevén hasta 37°C

Según la DMC, una alerta significa que "se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", diferenciándose así de un aviso o una alarma.

Según la DMC, una alerta significa que "se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", diferenciándose así de un aviso o una alarma.

Nacional

Este jueves la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por altas temperaturas extremas que afectarán la zona centro-sur del país. El fenómeno, impulsado por un «dorsal en altura», se extenderá desde la tarde del sábado 10 hasta la tarde del domingo 11 de enero.

Según la DMC, una alerta significa que «se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas«, diferenciándose así de un aviso o una alarma.

Regiones  que se verán afectadas por este evento de calor extremo incluyen:

  • Región del Maule (Cordillera, Costa, Valle, Precordillera).
  • Región de Ñuble (Cordillera, Costa, Valle, Precordillera).

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