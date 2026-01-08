Aprende sobre Cine Latinoamericano e Inteligencia Artificial en los nuevos cursos gratuitos de UAbierta

UAbierta, la plataforma de educación online gratuita de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, abre dos nuevos cursos que abordan temas clave para comprender los actuales desafíos culturales, sociales y tecnológicos. Se trata de Inteligencia artificial y derechos humanos y Perspectivas del cine latinoamericano, ambos con modalidad asincrónica y opción de certificación.

El curso Inteligencia artificial y derechos humanos, realizado en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y Women at the Table, propone una mirada crítica e interdisciplinaria sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, poniendo énfasis en sus impactos sociales, éticos y normativos.

El programa, que ya está abierto al público, aborda temas como los sesgos algorítmicos, la automatización, la vigilancia y los derechos fundamentales, integrando miradas desde las ciencias de la computación, el derecho y las ciencias sociales.

Por su parte, Perspectivas del cine latinoamericano, desarrollado junto a la Cineteca de la Universidad de Chile, ofrece un recorrido histórico y cultural por el cine de la región durante el siglo XX, poniendo el foco en las representaciones sociales, los contextos políticos y las transformaciones estéticas que marcaron la producción audiovisual latinoamericana.

El curso analiza obras, movimientos y figuras relevantes del cine regional, así como su vínculo con procesos históricos y culturales más amplios. Las pre-inscripciones para Perspectivas del cine latinoamericano están abiertas en el sitio web uabierta.uchile.cl y el inicio está programado para el 24 de marzo de 2026.

“Los nuevos cursos de UAbierta reflejan el compromiso de la Facultad de Comunicación e Imagen con una formación crítica y abierta, capaz de dialogar tanto con los desafíos tecnológicos contemporáneos como con las memorias y representaciones culturales de nuestra región. Abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos, así como el cine latinoamericano desde su dimensión histórica y social, es parte de nuestro rol como universidad pública: contribuir a una ciudadanía más informada, reflexiva y consciente de los contextos en los que se producen y circulan las imágenes, los discursos y las tecnologías”, señaló la decana de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Loreto Rebolledo.

El curso online gratuito “Inteligencia Artificial y Derechos Humanos” de #UAbierta @FCEIUchile, @cen_ia y @WomenAtTheTable explora cómo construir una #IA más justa e inclusiva. 📚 Dirigido a todo público

🗓️ Inicio: 9 de diciembre

👉 Inscríbete en https://t.co/8v0q4a991v pic.twitter.com/5eTeqBz3wL — UAbierta (@UAbiertaUChile) October 24, 2025

Inteligencia artificial y derechos humanos y Perspectivas del cine latinoamericano constan de cuatro módulos 100% online, en los que puedes avanzar a tu propio ritmo en ediciones anuales. Incluyen videoclases, entrevistas a especialistas, lecturas obligatorias y material complementario para profundizar en los aprendizajes.

Los ocho cursos actualmente disponibles en UAbierta, vinculados a la salud, el género, el arte, la tecnología y los fenómenos sociales, promueven la reflexión crítica sobre temas relevantes para la sociedad actual, reafirmando el compromiso de la Universidad de Chile con la democratización del conocimiento.

Las personas interesadas pueden inscribirse u obtener más información en uabierta.uchile.cl