Casen 2024 evidencia baja de la pobreza: ¿qué cambios metodológicos tuvo la encuesta?

Este jueves, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro y la subsecretaria de la cartera, Paula Poblete, presentaron los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2024), un hito que generaba expectación por el cambio producido en la metodología de medición de la pobreza.

La entrega de resultados inicialmente estaba agenda para agosto de 2025, pero fue postergada para enero de este año, justamente, con la idea de incorporar los criterios sugeridos por la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza.

Bajo la nueva metodología, la pobreza por ingresos se ubicó en 17,3%, lo que representa una disminución, teniendo en cuenta que siguiendo los mismos estándares, la pobreza por ingresos en 2022 fue de 22,5. En total, fueron 600 mil personas las que lograron salir de la pobreza desde que se realizó la última encuesta.

En su exposición, la ministra Toro observó que siguiendo la antigua metodología, la pobreza habría llegado a una cifra mucho menor, de solo 4,9%.

“Tenemos una diferencia de magnitudes, pero al mismo tiempo, se mantiene una tendencia a la baja significativa de la pobreza. Es una cifra de otra magnitud, porque hemos hecho, con los cambios metodológicos, una medición mucho más exigente y es natural que estas diferencias se produzcan”, explicó .

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, detalló los ajustes metodológicos, que cambiaron la manera en que se calcula la pobreza por ingreso.

Poblete mencionó que se actualizó “la canasta básica de alimentos por una canasta acorde con los patrones actuales de consumo, considerando una canasta más saludable, donde redujimos en un 50% los alimentos ultraprocesados de la canasta básica de alimentos”.

A lo anterior, agregó que siguiendo las recomendaciones de la comisión, “ya no estamos considerando dentro de los ingresos una cosa que se llama el alquiler imputado», por consiguiente «diferenciamos la línea de pobreza en una para arrendatarios y otra para no arrendatarios”, detalló.

Pobreza multidimensional, severa y desigualdad

La encuesta Casen 2024 también dejó en evidencia una baja en la pobreza multidimensional. Dicho indicador alcanzó a un 17,7% en 2024, mientras que en 2022 la tasa habría sido de 20%.

En tanto, la pobreza severa —medición que incluye a los hogares que enfrentan pobreza por ingresos y multidimensional— llegó al 6,1%, versus un 7,8% en 2022.

Por otra parte, respecto a los ingresos de la población chilena, la Casen reveló que el ingreso promedio es de un millón 541 mil pesos. Una cifra que, sin embargo, no fue alcanzada por los primeros siete deciles del país.

En materia de desigualdad, el Coeficiente de Gini llegó a un valor de 0,46. Desde el Gobierno, destacaron que esto refleja una disminución en relación al año 2017.