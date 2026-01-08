Como "gesto unilateral": presidente del Parlamento venezolano anuncia liberación de preso políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, informó este jueves la «liberación» de «un número importante de personas», tanto venezolanos como extranjeros, como un «gesto unilateral» para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país. En su anuncio, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez no especificó la cifra exacta ni las condiciones de esta medida.

Durante un punto de prensa, Rodríguez expresó su agradecimiento al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al Reino de Catar y a las instituciones del Estado venezolano, las cuales –señaló– «atendieron al llamado» de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El jefe negociador afirmó que «este proceso de excarcelación» está «ocurriendo desde este mismo momento» y enfatizó que no se dialogó con «ningún sector extremista», denominación que suele utilizar para referirse a los líderes del principal bloque opositor.

«Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución», precisó, reiterando que las excarcelaciones constituyen un «gesto unilateral» del Gobierno.

«Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», declaró Rodríguez.

Este anuncio se produce a cinco días del ataque militar ejecutado por Estados Unidos en territorio venezolano, que resultó en la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. La medida sigue a la presión ejercida por diversas ONG y líderes opositores que demandaban la liberación de presos políticos.

De acuerdo con el último boletín de la ONG Foro Penal, en Venezuela existen 863 presos políticos, incluyendo a 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad. La postura oficial del Gobierno venezolano sostiene que estos individuos están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».