¿Cómo se recupera la naturaleza en Chile tras un incendio forestal?

La temporada de incendios forestales en Chile conlleva otro desafío importante: la restauración de la naturaleza afectada por el fuego. Sobre todo, explicó el experto Álvaro Promis, ante los costos que implican estos procesos.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el académico del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile, Álvaro Promis, detalló los procesos que se llevan a cabo en nuestro país para esta labor.

“Si uno lo pone en un contexto histórico, hay recuperación del territorio desde los años 40, cuando fueron las primeras fotografías aéreas que se tomaron del país. Y hay una evolución del territorio, porque hubo un cambio muy significativo en el uso del combustible desde el descubrimiento de petróleo y otros hidrocarburos en el país”, partió contando el académico.

En la actualidad, explicó el especialista, el aumento de las temperaturas, menor humedad relativa en el aire, más períodos de sequía, son algunas de las explicaciones para el aumento de los incendios forestales.

“Todo eso va generando cierto conflicto espacial. El cambio de los grupos sociales, cada vez las periferias de las ciudades se hacen más grandes. Cada vez se van acercando más a las zonas rurales, muchas veces con desorden. Y eso genera otro tipo de presiones en los espacios periurbanos y rurales al mismo tiempo”, señaló.

Respecto de la restauración y lo que ocurra con dicho territorio tras este proceso posterior a un incendio forestal, el académico sostuvo que “lo podemos ver siempre pensando quién es el dueño del espacio”. “La Constitución nos lleva, y no tiene por qué ser mal visto, al derecho de propiedad. Quién es el dueño de ese espacio territorial que se quiere restaurar, es un espacio social, un bien nacional o es un espacio privado para uso particular”, expuso.

“Ahí parten las discusiones. El inversor particular podrá invertir en una actividad que le podrá tener una recuperación y rentabilidad en el tiempo. La pregunta es: para poder invertir, ¿esa inversión viene de un subsidio estatal o es una inversión particular? Si es un subsidio estatal, ese subsidio debería tener un beneficio social también. Y ahí uno podría enfrentar que esa restauración o recuperación del territorio podría llegar a ser pensado socialmente, cuál es la mejor inversión que el Estado podría llegar a realizar”, profundizó el académico.

Acerca de la recuperación de espacios, Promis aclaró que el costo es relevante a la hora de determinar la acción a seguir. “Las plantaciones de especies más fáciles de plantar, rústicas, es de pino y podría llegar a costar un millón de pesos una superficie de una hectárea, pensando en una hectárea como una cuadra en el centro de Santiago”, sostuvo.

“Pero una plantación de especies nativas podría llegar a costar 10-12 millones de pesos. Por el costo que tiene la planta, por el costo que significa producir esa planta en viveros, los cuidados posteriores que tiene que tener esa planta”, complementó el académico.

Promis además explicó que, bajo el liderazgo de Conaf, se logró desde los años 70 preservar muchos terrenos afectados por incendios forestales: “Siempre hubo una unidad dedicada a la protección y conservación, sino, no tendríamos parques nacionales”.