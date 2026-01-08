Economista Patricio Ramírez: La lenta recuperación inflacionaria nos enseña a "tener cuidado con las políticas públicas"

Chile está cada vez más cerca de alcanzar la meta inflacionaria proyectada por el Banco Central. Ese es el principal análisis que hacen economistas y el Gobierno a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que retrocedió 0,2% y empujó a la cifra de inflación anual de 2025 a 3,5%, su nivel más bajo en 5 años. Según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra de diciembre se explicó por “las disminuciones en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la noticia y destacó que “en perspectiva, algo importante es que en diciembre de 2025 la inflación subyacente cerró en 3,3%, es decir, incluso por debajo del IPC total. Esto es una buena señal, porque son los productos menos volátiles y eso muestra más la tendencia inflacionaria hacia el futuro que también se ve mejorando”, señaló.

Además, el secretario de Estado agregó que “el resultado del IPC de diciembre refuerza mucho la idea de que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3%, los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero. Para el año 2026, el mercado espera una inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta. Todo esto son buenas noticias para la familia y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza, es decir, con los salarios creciendo más que la inflación”.

Patricio Ramírez y baja de la inflación: “Ha sido un camino muy largo, costoso y doloroso»

Para Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico Social de la Universidad de La Frontera (UFRO), “este IPC negativo de diciembre, de -0,2% fue un poquito más bajo lo que se esperaba, esperábamos más cerca del -0,1%. Por lo tanto eso nos hace terminar el año con un 3,5%, que dicho sea de paso es una cifra que no veíamos hace más de 5 años, el 2020 cerramos con un 3% el año y de ahí en adelante siempre tuvimos cierres mucho más altos”.

«También es una buena noticia desde el punto de vista macro y eso permite adelantar un poco la llegada a la meta inflacionaria, yo diría que incluso vamos a conseguirla en enero o a lo sumo en febrero del año 2026, por los datos que estamos viendo este último dato del mes de diciembre”, proyectó Ramírez.

Al mismo tiempo, llamó a la precaución para el futuro. “Ha sido un camino muy largo, costoso y doloroso, o sea, nos hemos demorado cinco años en retomar y volver a la meta inflacionaria. Eso nos debe dejar una lección como sociedad en el sentido de tener cuidado con las políticas públicas, porque subir la inflación es muy fácil, pero controlarla es lento y nos ha costado muchos años volver de a poco a estos niveles. Por lo tanto, creo que también esto debe llamar a la precaución”, dijo el economista.

Además, Ramírez hizo hincapié en que de los 283 productos de la canasta del IPC, el 60% bajó de precio o se mantuvo, lo califica como una señal importante, pero más importante es que gran parte de esta disminución del mes de diciembre se explica por la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es una división crucial para el bolsillo de las familias.

Entre los productos que destacaron por su disminución está el tomate, que bajó 12,4%, seguido de frutas de estación, que cayeron -5,5%. El coordinador del Observatorio Económico Social de la UFRO, indicó que “los pimientos morrones cayeron más del 7%, los zapallos cayeron, los plátanos, los huevos, la zanahoria, o sea, hay varios alimentos que han caído de precio”.