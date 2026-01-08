Gobierno de Santiago y U. de Chile presentan plataforma digital que facilita la denuncia de delitos

En el marco del programa Fortalecimiento de la Denuncia, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto al director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Claudio González, encabezaron el lanzamiento de la plataforma digital tudenunciacuenta.cl.

La iniciativa ejecutada por el CESC busca enfrentar la baja tasa de denuncias con una inversión del Gobierno Regional Metropolitano superior a los $312 millones de pesos. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, solo 3 de cada 10 delitos cometidos en la Región Metropolitana son denunciados.

El mismo estudio evidenció que más de la mitad de los hogares afectados por delitos violentos, no presentaron denuncia formal. Además, un 87,7% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en 12 meses. De este total, solo un 28% de ellas fue víctima de un delito.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, expuso que para impulsar esta plataforma se trabajó «en más de 40 comunas de la Región Metropolitana, capacitando a funcionarios municipales, vecinos y organizaciones sociales»

«Porque la seguridad se construye desde el territorio. Denunciar sí sirve: cada denuncia activa una investigación, permite comprender mejor el delito», enfatizó.

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la U. de Chile, Claudio González, sostuvo que “la denuncia es clave para producir información que permita diseñar y evaluar mejores políticas de seguridad».

En ese sentido, destacó que «la plataforma orienta el proceso de denuncia, reduce la cifra oculta y fortalece la confianza institucional, contribuyendo a una mejor toma de decisiones en seguridad y justicia.”

En el portal, se dan indicaciones sobre el qué y dónde denunciar. Mostrando un mapa interactivo de la Región Metropolitana mostrando fiscalías, municipalidades, comisarías, brigadas de investigación, entre otros. Además, facilita el acceso directo a canales formales como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y Comisaría Virtual.