Incluirá terreno de Contraloría: megatoma de San Antonio comenzará a ser desalojada el 12 de enero

El próximo 12 de enero se iniciará el desalojo de tres sectores de la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, Región de Valparaíso. Según información de Radio Bío Bío, en esta toma existiría un terreno que es propiedad de la Contraloría General de la República.

De acuerdo a Emol, la medida se confirmó el seis de enero, cuando aparecieron las primeras notificaciones en portones y muros de las parcelas afectadas, ratificando la salida por la fuerza ordenada por la Corte Suprema en marzo de 2023.

En los documentos, con el logo del Gobierno de Chile, decía: “Estimados residentes de la zona, por motivos de seguridad y ordenamiento territorial, se entrega información del desalojo judicialmente ordenado a realizarse en la zona de cerro Centinela, el que será gradual y progresivo”.

Por otra parte, la toma contaría con un terreno que es propiedad de la Contraloría General de la República. En un certificado de consulta de antecedente de un bien raíz del Servicio de Impuestos Internos, se da cuenta que el terreno del asentamiento irregular no corresponde en su totalidad a la inmobiliaria San Antonio S.A, sino que además parte de las 215 hectáreas le pertenecen al organismo fiscalizador, lo que no habría sido notificado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo.

El mismo medio, asegura que el terreno de Contraloría, evaluado en 33 millones de pesos, debería ser desalojado el 12 de enero. Este predio, que data como propiedad del ente contralor desde 1971, está dividido además en dos roles, uno de ellos de dos hectáreas con un avalúo de $12.566.000, y el segundo de 3,4 hectáreas, con un avalúo de $21.362.000. En este último, se ubican cabañas que también pertenecen al órgano autónomo.

La primera etapa contempla las parcelas 11, 13 y 15: “El desalojo con auxilio de la fuerza pública comenzará (…) a partir del 12 de enero del 2026. Se solicita a los residentes iniciar la desocupación voluntaria del terreno antes de este plazo”.

Posteriormente, se avanzará hacia el sector Bosques del Mar, cuya fecha será comunicada oportunamente. La notificación añade: “Se les solicita a todas las personas que colaboren con las autoridades, anticipen el proceso de reubicación y retiro de sus enceres personales y sigan las instrucciones proporcionadas”.

Según información de los pobladores, 3 mil 300 familias de las 4 mil 116 que componen la megatoma deben salir del predio durante el desalojo.

Los documentos del gobierno aseguran que “se tomarán medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los afectados”, disponiendo un albergue temporal en el gimnasio del Colegio España, destinado preferentemente a familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.