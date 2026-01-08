Ministro Grau valora cifra del IPC: “Este trimestre cruzaremos la meta de inflación del 3%”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al último Índice de Precios al Consumidor entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que en el mes de diciembre fue de -0,2%, menos de lo proyectado por los analistas.

Grau valoró la noticia e indicó: “La inflación del año cerró en 3,5%, cifra que es bastante mejor de lo que se esperaba hace solo algunos meses atrás y corresponde a la inflación anual más baja registrada en los últimos cinco años”.

“La UF va a bajar levemente durante enero, las gasolinas, por su parte, están en los precios más bajos desde hace 4,5 años, desde la pandemia. En perspectiva, algo importante es que en diciembre de 2025 la inflación subyacente cerró en 3,3%, es decir, incluso por debajo del IPC total. Esto es una buena señal porque son los productos menos volátiles y eso muestra más la tendencia inflacionaria hacia el futuro que también se ve mejorando”, señaló.

Además, el secretario de Estado aseguró que “el resultado del IPC de diciembre refuerza mucho la idea de que este trimestre ya cruzaremos la meta de inflación del 3%, los analistas incluso esperan que esto sea durante el mes de enero».

«Para el año 2026, el mercado espera una inflación promedio incluso bajo el 3%, que es nuestra meta. Todo esto son buenas noticias para la familia y trabajadores de Chile, que ven como ya llevamos 33 meses con los salarios reales al alza, es decir, con los salarios creciendo más que la inflación”, celebró el titular de Hacienda.