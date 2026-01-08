Multilateralismo en riesgo: las implicancias de la retirada de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales

Una nueva controversia internacional protagoniza la administración de Donald Trump, luego de que firmara la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. En su argumentación, el mandatario estadounidense aseguró que muchas de estas entidades “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía” de su país.

La decisión generó visiones críticas sobre el camino adoptado por Estados Unidos bajo la administración Trump. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Casa de Bello, Gilberto Aranda, analizó el contexto como un “cambio epocal”.

“Estados Unidos, quién se comprometió y creó el sistema internacional con Naciones Unidas como su pilar fundamental, ahora se retira de varios organismos, pero no de todo. Es decir, una situación donde los temas de desarrollo, por ejemplo, quedan sin la participación de EE.UU. Pero es interesante que se mantiene en otros como el Fondo Monetario Internacional”, indicó el analista internacional.

No obstante, en la arena interna de la política estadounidense, Aranda no dejó de verlo como un movimiento para “hablarle a sus bases” pensando en que se encuentra ad portas de su primer aniversario desde que volvió a la Casa Blanca. “Después de meses de ocuparse de algunos temas sensibles, entre otros Venezuela, aceleró para tener más cosas que decir en ese discurso cuando se cumple un año”, aclaró.

El objetivo de Trump, además, queda de manifiesto según el analista. “En este relato de poder e interés absolutamente transparente, de me interesa el poder y los negocios, y todo lo que sea cuestiones relativas al desarrollo, a los derechos humanos, es considerado una pérdida para Estados Unidos”, apuntó el académico del IEI.

Entre las consecuencias, el académico mencionó un daño en la “credibilidad” estadounidense, pues “aún cuando el siguiente presidente, si es de signo contrario, se anima a regresar, van a haber Estados que van a desconfiar”. Por otro lado, aseguró que: “Algunos organismos que están supervigilando temas tan sensibles como derechos humanos o desarrollo tendrán carta blanca para poder actuar en forma unilateral”.

El desafío internacional, no obstante, comentó Aranda, es que al retirarse de estos organismos “los desfinancia”. “Entonces se hace mucho más complejo su operatividad o su trabajo. Solamente para el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, que depende del Consejo Económico y Social, significa un desfinanciamiento que va a ser difícil de suplir”, expuso.

Para el exsubsecretario de Relaciones Exteriores y director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central, Edgardo Riveros, la decisión del jefe de la Casa Blanca “refleja su poco aprecio por el multilateralismo, por la existencia de organizaciones internacionales, muchas que buscan cooperar entre los Estados para enfrentar diversos desafíos que son imposibles de enfrentar» si la cooperación internacional.

A su juicio, Trump refleja una conducta autárquica en la que “Estados Unidos puede valerse solo, sin tener un contexto internacional del cual forme parte”. Según Riveros, el efecto ante esta medida es de “intranquilidad» y «falta de certezas”.

“Una incertidumbre, porque no podemos dejar de tener presente que Estados Unidos es una potencia en diversas áreas. El hecho de que se abstenga de participar en organismos multilaterales y genere tensiones con Estados, muchos de los cuáles han sido en la historia aliados, en diversos planos, político, económicos, incluso del ámbito militar, refleja ciertamente un cuadro complejo”, analizó el abogado y exsubsecretario en diálogo con Radio y Diario U. de Chile.

Ante lo anterior, Riveros espera “una reacción crítica” por parte de la comunidad internacional. “No veo que vaya a encontrar en los diversos Estados, los diversos gobernantes, una adhesión a la conducta. Creo que más bien va a haber una reacción de reproche”, adelantó.

En tanto, acerca de la postura que debe adoptar Chile en este escenario, manifestó que debe “tener una conducta que vaya en la línea de seguir comprometido con el multilateralismo, reforzar los mecanismos de cooperación internacional como lo estamos viendo”.

Efecto medioambiental

Una treintena de las organizaciones de las que Estados Unidos se retiró pertenecen a las Naciones Unidas, entre las que aparecen la Comisión de Derecho Internacional, Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La última organización es clave en la retórica del líder republicano en contra de la crisis medioambiental en el mundo. Según The Guardian, la salida de Estados Unidos de este organismo representa el último esfuerzo de Trump para tomar distancia de organizaciones ligadas a combatir el cambio climático.

La académica Paulina Aldunce, del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, manifestó su preocupación respecto de cómo esta medida puede debilitar instrumentos internacionales de protección al medioambiente.

“El mundo se encuentra en un momento fundamental, en la definición de un planeta habitable para la humanidad y el resto de seres vivos. Todas las convenciones internacionales lo que hacen es poder enfrentar este desafío de manera conjunta y que Estados Unidos de estas condiciones, pone en rojo no solo su futuro sino que también del planeta completo”, comentó al ser consultada por nuestro medio.

La experta apuntó a la figura de Donald Trump, quién ha sostenido un discurso en contra del cambio climático, asegurando que “pone en riesgo el financiamiento a la ciencia, pero también de otras acciones políticas que ayudarían a combatir el cambio climático”.