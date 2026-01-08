Seguridad, inversión y "sin motosierra": Kast expone prioridades de su futuro gobierno en ICARE

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) realizó este jueves el encuentro “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, instancia que contó con la participación de José Antonio Kast, además de reunir a destacados líderes empresariales y figuras vinculadas a su proyecto político. La actividad tuvo como objetivo abordar los principales desafíos económicos y de desarrollo nacional de cara al próximo período presidencial.

Durante su exposición, Kast señaló que uno de los ejes centrales de su futuro gobierno será la necesidad de “hablar con la verdad” a la ciudadanía, particularmente en materia fiscal y económica. En ese sentido, advirtió que su administración recibirá una situación compleja en las finanzas públicas.

“Cuando ya tengamos todas las cifras oficiales y estemos en cada uno de los cargos, ahí vamos a poder reflejar la realidad. No voy a confirmar a nadie”, afirmó. En la misma línea, anunció que “el día martes 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete”, evitando adelantar nombres o definiciones sobre la estructura del próximo gobierno.

Asimismo, desestimó un ajuste drástico de la estructura estatal, en relación a su reciente visita a Argentina y un video junto a Javier Milei. “Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierras. (…) Creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país”, argumentó.

No obstante, realizó un diagnóstico crítico de la situación que atraviesa el país y aseguró que Chile enfrenta una etapa marcada por la improvisación, la incertidumbre y la falta de realismo en la conducción del Estado.

En ese contexto, llamó a generar acuerdos amplios y transversales para enfrentar lo que calificó como una crisis que excede las diferencias políticas. “Estamos pasando por un momento crítico y necesitamos empujar el país entre todos”, sostuvo.

El mandatario electo aseguró que la seguridad será la principal urgencia social de su administración, planteando que sin orden público no es posible garantizar la libertad ni el desarrollo económico. En ese marco, adelantó que impulsará medidas para restablecer condiciones de seguridad para la inversión y el empleo.

El líder republicano también abordó el escenario económico y laboral, advirtiendo sobre el alto nivel de cesantía y el aumento de la informalidad. Según indicó, más de un millón de personas se encuentran sin empleo y más de dos millones trabajan en condiciones informales, situación que —a su juicio— refleja el estancamiento económico de los últimos años.

Frente a ese escenario, planteó como líneas de acción la recuperación del crecimiento, la certeza jurídica, la facilitación regulatoria, una modernización tributaria y un ajuste fiscal responsable.

Durante el panel de preguntas, Kast llamó al escenario a su asesor económico Jorge Quiroz, quien figura como principal alternativa a asumir el Ministerio de Hacienda durante su estancia en La Moneda. El economista destacó que la próxima administración deberá avanzar con rapidez en decisiones concretas desde el inicio del mandato.

Quiroz insistió que será clave ordenar las finanzas públicas, priorizar el gasto, generar condiciones para la inversión privada y reactivar el crecimiento. Asimismo, adelantó la presencia de figuras técnicas y políticas que podrían cumplir un rol relevante en la implementación del programa económico. “Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”, cerró.

En otro punto de su intervención, el presidente electo emplazó al Gobierno de Gabriel Boric, cuestionando la gestión fiscal y las decisiones adoptadas durante el último período. A su juicio, se implementaron medidas “sin realismo”, utilizando recursos públicos sin considerar el deterioro de la situación económica, lo que profundizó la complejidad fiscal que enfrentará la próxima administración.

De la misma manera, cuestionó la tramitación de iniciativas impulsadas en la recta final del actual mandato y advirtió sobre el riesgo de aprobar la denominada “ley de amarre”. Según planteó, avanzar en reformas estructurales mediante resquicios legales tensiona el período de transición y afecta la confianza institucional. “Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer en el último mes, y menos usando resquicios”, afirmó.

Kast realizó un llamado al Congreso a actuar con responsabilidad institucional durante el cierre del período. Así, sostuvo que el país enfrenta una oportunidad relevante para retomar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas, siempre que se actúe con responsabilidad y con foco en las urgencias sociales del país.