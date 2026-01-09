Alexis Sánchez admite ofertas, pero descarta salida del Sevilla: "Vine para ayudar a los jóvenes"

El delantero nacional Alexis Sánchez se refirió a los rumores sobre una posible salida del Sevilla, ante el interés que ha despertado el «Niño Maravilla» en importantes clubes brasileños como Corinthians e Inter de Porto Alegre.

Sobre su estadía en el cuadro blanquirrojo, el chileno expresó que «me pone contento sentir el cariño de la afición. Afuera cada día hay muchos chicos que me esperan para una foto, para pedirme una camiseta… Ese cariño se aprecia. Por eso siempre trato de hacerlo bien, para que la afición se lleve una alegría. Y obviamente quiero ganar».

En cuanto a su arribo al club, el atacante de 37 años apuntó que «ya tenía opción de irme a Brasil en verano. Y a Chile también, pero quise estar acá porque creo que Sevilla FC es un club grande y hay buenos jugadores que sólo necesitan tener más tranquilidad en el campo de juego para ganar partidos«.

«Firmé por un año aquí, siempre trato de dar lo mejor, y mientras me sienta bien físicamente y mentalmente no doy un paso al costado. Vine acá porque era un club grande y quiero irme por la puerta grande. Mientras, tenemos que apoyarnos, estar todos juntos como familia, y nada, se verá a fin de campeonato. La idea mía es terminar bien y después ya veré cómo estoy físicamente o mentalmente«, complementó el formado en Cobreloa.

Para cerrar el tema, el ex seleccionado nacional señaló que «el día de Reyes me vine a entrenar, porque siempre quiero estar bien porque amo este deporte. Por dinero me habría ido a Brasil o a Chile, vine para ayudar a los jóvenes, que a lo mejor están tristes porque los critican, juegan mal, y no es fácil para ellos. Yo estuve en su posición, pero les digo que es normal, que si quieres ser jugador de fútbol y de los mejores acostúmbrate. Eso es lo que tienen que tener, les digo tranquilos».

Por otra parte, Sánchez dejó la puerta abierta a un posible regreso a la Roja. «Siempre he estado disponible, solamente que la selección de Chile está en un proceso nuevo. En el último mundial jugué dos partidos, pasé un época con muchas lesiones, tuve muchos problemas para jugar con mi selección… pero obviamente que siempre está la gana de volver a la selección y ayudar a los más jóvenes como estoy haciendo acá«, puntualizó.