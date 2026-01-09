Casen 2024: estallan críticas por publicación de datos incorrectos sobre pobreza indígena y de adultos mayores

Un fuerte cuestionamiento recibió este jueves el diario El Mercurio por parte de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y de varios diputados del Frente Amplio, luego de que el medio publicara una nota sobre los resultados de la Encuesta Casen 2024, y que estaría incorrecta, sobre la evolución de la pobreza en grupos específicos de la población.

El artículo, publicado este jueves, destacaba la caída general de la pobreza por ingresos (de 20,5% a 17,3%) y multidimensional (de 20% a 17,7%). No obstante, añadió: «Sin embargo, en tres segmentos de la población la carencia de esta índole se elevó: en adultos mayores pasó de 15,3% a 16,4%; en quienes pertenecen a pueblos indígenas se incrementó de 13,1% a 14,1%; y en las personas en situación de discapacidad, que creció de 13,6% a 16,5%».

Frente a estos números, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, fue enfática al rectificarlos. A través de una entrevista en T13 Radio, la que difundió también en sus redes sociales, señaló: «Hoy en El Mercurio aparece una información incorrecta y que es necesario rectificar: la pobreza multidimensional no aumentó en personas mayores, en personas con discapacidad ni en personas pertenecientes a pueblos indígenas».

Hoy en El Mercurio aparece una información incorrecta y que es necesario rectificar: la pobreza multidimensional no aumentó en personas mayores, en personas con discapacidad ni en personas pertenecientes a pueblos indígenas.

En el caso de personas mayores baja de 16,3% en 2022 a… pic.twitter.com/EiSPdjpQYy — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) January 9, 2026

«En el caso de personas mayores baja de 16,3% en 2022 a 14,9% en 2024; mientras que en el caso de pueblos indígenas baja de 26,3% a 23,8%. Respecto de personas con discapacidad, no hay una variación estadísticamente significativa», precisó la secretaria de Estado.

Frente Amplio exige rectificación

Las declaraciones de la ministra fueron respaldadas por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien afirmó: «Hoy El Mercurio publicó información falsa sobre la pobreza multidimensional. Corresponde que rectifiquen. La Casen 2024 es clara: la pobreza multidimensional disminuye en todos los grupos humanos. Baja en personas mayores y en pueblos indígenas, y no aumenta en personas con discapacidad. Este tipo de actos distorsionan el debate público».

Por su parte, el diputado Andrés Giordano (FA) fue más contundente: «EL MERCURIO MIENTE: la última CASEN muestra que la pobreza multidimensional bajó en todos los grupos. En personas mayores bajó de 16 a 14; en personas pertenecientes a pueblos indígenas bajó de 26 a 23 y en personas en situación de discapacidad la cifra no ha variado».

EL MERCURIO MIENTE: la última CASEN muestra que la pobreza multidimensional bajó en todos los grupos. En personas mayores bajó de 16 a 14; en personas pertenecientes a pueblos indígenas bajó de 26 a 23 y en personas en situación de discapacidad la cifra no ha variado. pic.twitter.com/TgjNh3oONS — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) January 9, 2026

La diputada electa Tatiana Urrutia (FA) ironizó sobre la situación: «La CASEN 2024 vino a arruinar un buen titular: la pobreza multidimensional baja en adultos mayores (de 16,3 a 14,9), baja en pueblos indígenas (de 26,3 a 23,8) y no sube en discapacidad. Los hechos tienen la mala costumbre de desmentir a El Mercurio»*.

Datos de la Encuesta Casen

La polémica se genera en el marco de la presentación oficial de los resultados de la Casen 2024, realizada este jueves por la ministra Toro y la subsecretaria Paula Poblete. Esta encuesta incorporó por primera vez una nueva metodología recomendada por una comisión asesora presidencial, lo que permitió una comparación más precisa con el año 2022, recalculado bajo los mismos criterios.

Los datos globales muestran una reducción en la pobreza: la medición por ingresos pasó de 22,5% en 2022 a 17,3% en 2024, lo que significa que unas 600 mil personas salieron de esa condición. La pobreza multidimensional también retrocedió desde un 20% a un 17,7%. La autoridad también destacó que, de haberse usado la metodología antigua, la pobreza por ingresos habría sido de solo 4,9%.

Hasta el cierre de esta edición, El Mercurio no había emitido una rectificación o aclaración pública sobre su publicación. La discrepancia en las cifras ha centrado la atención no solo en los resultados positivos de la encuesta, sino en la responsabilidad de los medios al informar datos sensibles que afectan la percepción sobre grupos vulnerables.

Revisa la encuesta completa: