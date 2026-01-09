Caso Huracán: condenan a tres excarabineros por fabricar pruebas falsas contra comuneros mapuche

Este viernes, la Cuarta Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a los 11 imputados del denominado caso Huracán. Diez de ellos son exfuncionarios de la unidad de inteligencia de Carabineros, a los que se suma el informático Alex Smith, por haber fabricado pruebas falsas en contra de comuneros mapuche.

Entre los sentenciados se encuentran el general jefe de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, el capitán Leonardo Osses Sandoval, el mayor Patricio Marín Lazo y el civil informático Alex Schmidt Leay.

En particular, Blu Rodríguez fue declarado culpable de tres delitos de obstrucción a la investigación y cinco falsificación de instrumento público, mientras que Osses Sandoval recibió condena por nueve delitos de falsificación de instrumento público y siete de obstrucción a la investigación. La audiencia continúa en desarrollo y se espera que en los próximos minutos se defina la situación de los siete imputados restantes.

El caso Huracán se remonta a septiembre de 2017, cuando ocho comuneros mapuche fueron detenidos en la provincia de Malleco. Este operativo policial se transformó, con el tiempo, en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la última década en La Araucanía. Las detenciones de entonces se basaron en supuestos mensajes de WhatsApp que, según se afirmó, provenían de interceptaciones legales y vinculaban a los comuneros con delitos incendiarios y una presunta asociación ilícita.

No obstante, meses después, el Ministerio Público determinó que dichos mensajes habían sido fabricados. Esta conclusión llevó al archivo de la investigación contra los comuneros mapuche y, en cambio, a la apertura de una nueva causa, esta vez dirigida contra funcionarios del área de inteligencia de Carabineros y un civil.

Previo a la audiencia de este viernes, el fiscal Luis González había adelantado que los imputados enfrentaban penas de hasta 20 años de cárcel. En total, son 11 los procesados en esta causa, de los cuales 10 son expolicías y el restante es el informático Alex Smith, vinculado al desarrollo de un supuesto software utilizado para justificar las detenciones.

En desarrollo…

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.