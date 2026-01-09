Desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado en la RM: declaran Humedal Urbano a toda la extensión del Río Mapocho

El 23 de enero de 2023, el Gobierno Regional Metropolitano junto a 13 municipalidades de la RM se reunieron en el lecho del Río Mapocho para solicitar al Ministerio de Medio Ambiente -en la persona de la Seremi del Medio Ambiente RM, Sonia Reyes– su declaración como humedal urbano. Esto se sumaba a la declaratoria ya realizada por las comunas de Peñaflor, Talagante y El Monte.

La solicitud incluía una extensión aproximada de 77,6 km, y en ella participaron directamente las municipalidades de Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado, y Lo Barnechea, designándose a esta última como coordinadora del proceso de declaración, dada su experiencia en humedales urbanos. A la fecha ya cuenta con 8 humedales urbanos declarados.

El 31 de diciembre pasado el Ministerio del Medio Ambiente resolvió -mediante Resolución Exenta Nº09638- declarar al Río Mapocho como humedal urbano, en sus 647 hectáreas de extensión con lo que obtiene la protección que brinda la Ley N°21.202 para la conservación de sus ecosistemas, y para las 83 especies de fauna declaradas: 8 endémicas, 57 nativas y 16 exóticas.

Al respecto, la Seremi, Sonia Reyes, explicó que: “Con esta Declaratoria de humedal urbano se establece un marco de protección ambiental a uno de los principales ejes naturales de Santiago, reconociendo su valor ecológico, social, territorial y turístico. Ha sido un trabajo técnico exhaustivo desde la Seremi del Medio Ambiente RM y el Ministerio del Medio Ambiente, donde se incorporaron las visiones de los 16 municipios que limitan con el afluente, así como de las organizaciones ambientales y la comunidad, que reconocen en el Mapocho un ecosistema vivo que cumple un rol clave en nuestra región”.

A lo que agregó que la tarea recién comienza: «El trabajo de conservación es un proceso a largo plazo que abarca muchos ámbitos, pero donde se busca fundamentalmente asegurar la mantención de sus características ecológicas y de funcionamiento, el régimen hidrológico y su uso racional, al mismo tiempo que facilitar la prevención y mitigación de las amenazas que lo perjudican”.

El Río Mapocho es vital para mantener el ciclo hidrológico para cuenca del Maipo y es el principal corredor biológico de la ciudad de Santiago. Transita por 16 comunas, desde la precordillera, en Lo Barnechea, hasta su confluencia con el Río Maipo en El Monte. Entre los beneficios del Río destaca su capacidad de minimizar las inundaciones, además de brindar espacios para conectar con la naturaleza y compartir en comunidad.

Una vez publicado en el Diario Oficial —que sucederá en los próximos días— la Declaratoria de humedal urbano, los municipios deberán incorporar -en sus instrumentos de planificación territorial- al Humedal Urbano Río Mapocho como “área de protección de valor natural”, además, tendrán que elaborar una ordenanza general para la protección de los humedales ubicados en su comuna y pueden, bajo el amparo de la ley, postergar los permisos de subdivisión predial, loteo, urbanización y construcción.

Asimismo, la Ley 21.202, de Humedales Urbanos, dispuso nuevas causales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) relacionadas con proyectos o actividades susceptibles de causar impacto en los humedales urbanos, lo que comenzará a regir para el Río Mapocho con la publicación de la resolución de su Declaratoria en el Diario Oficial, lo que lo convertirá en el humedal urbano Nº17 de la Región Metropolitana.