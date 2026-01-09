Edmundo González tras liberación de presos políticos: "Este es un momento que pide templanza y firmeza"

El excandidato presidencial venezolano, Edmundo González, reaccionó a la liberación de presos políticos anunciada y concretada este jueves por la Asamblea Nacional de Venezuela. A través de su cuenta de X, González publicó un video en el que se refirió a contexto actual como un “momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias”.

“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos, y vivir ese momento cuando llegue. Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”, agregó el líder opositor.

Este es un momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni… pic.twitter.com/XVoWVpjtm1 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

CNN Venezuela reporta que ya fueron liberados ayer jueves por la noche, por ejemplo, los exdiputados de oposición Enrique Márquez y Biagio Pilieri, del centro de detención El Helicoide en Caracas. Se reunieron con sus familias en la zona de la Plaza Altamira, según imágenes compartidas por el periodista Vladimir Villegas a través de X.