Diario y Radio Universidad Chile

Edmundo González tras liberación de presos políticos: "Este es un momento que pide templanza y firmeza"

No hay cifra exacta de prisioneros excarcelados, sin embargo, medios internacionales reportan la liberación de los exdiputados de la oposición venezolana, Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

No hay cifra exacta de prisioneros excarcelados, sin embargo, medios internacionales reportan la liberación de los exdiputados de la oposición venezolana, Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

Internacional

El excandidato presidencial venezolano, Edmundo González, reaccionó a la liberación de presos políticos anunciada y concretada este jueves por la Asamblea Nacional de Venezuela. A través de su cuenta de X, González publicó un video en el que se refirió a contexto actual como un “momento que pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias”. 

“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos, y vivir ese momento cuando llegue. Hoy mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”, agregó el líder opositor.

CNN Venezuela reporta que ya fueron liberados ayer jueves por la noche, por ejemplo, los exdiputados de oposición Enrique Márquez y Biagio Pilieri, del centro de detención El Helicoide en Caracas. Se reunieron con sus familias en la zona de la Plaza Altamira, según imágenes compartidas por el periodista Vladimir Villegas a través de X.

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