Gendarmes cuestionan reforma penitenciaria: “No se puede culpar a los gremios de esta crisis”

Con un llamado directo al Presidente Gabriel Boric, dirigentes del Frente de Trabajadores Penitenciarios, junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), solicitaron retirar la urgencia al proyecto de ley que reforma a Gendarmería tras los recientes hechos de corrupción al interior de la institución. Además, advirtieron que la iniciativa no aborda los problemas estructurales del sistema penitenciario y fue impulsada sin la participación de los trabajadores.

El presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, organización que integra el Frente de Trabajadores Penitenciarios, Jorge Carrasco, fue enfático en señalar que cualquier avance en la institución debe construirse con los gremios y no de manera unilateral: “Si esto no se trabaja con los representantes de los trabajadores penitenciarios, creo que no va a tener un efecto positivo, más bien va a fracasar en el tiempo”.

Además, abordó las acusaciones de corrupción que han marcado el debate público en torno a Gendarmería, rechazando que los gremios sean responsabilizados por esa situación. “Todos hablan del tema de la corrupción en Gendarmería. Nosotros hemos señalado públicamente que nosotros no avalamos la corrupción. Siempre hemos denunciado los actos de corrupción en Gendarmería y hoy día no nos pueden traspasar que los gremios somos el problema”, afirmó.

Respecto del contenido de la reforma, el dirigente advirtió que el proyecto —que contempla el eventual traspaso institucional al Ministerio de Seguridad— no enfrenta los nudos centrales del sistema penitenciario. “Los temas de fondo hoy día son estructurales, son por sobrepoblación penal, por segregación de población penal, de bandas de crímenes organizados que estén en penales distintos”, indicó, agregando que existe preocupación por una eventual pérdida de beneficios laborales para los funcionarios.

Carrasco alertó también sobre el clima de incertidumbre que vive el personal penitenciario a nivel nacional. “No sabemos cuál va a ser la deserción hoy o mañana de nuestros funcionarios que están en posición de acogerse a retiro. Hoy día el Ministerio de Justicia tiene que hacer un alto a este proyecto”, comentó, llamando al Congreso Nacional a “que le den una mirada más de fondo y no solamente una mirada administrativa” a la reforma.

Asimismo, apuntó responsabilidades a la gestión administrativa de los recintos penitenciarios. “Esta crisis no fue creada por los gremios. Esta crisis también la provocan los que administran los recintos penitenciarios al no controlar y supervisar a los subalternos”, mencionó el dirigente gremial.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente José Manuel Díaz respaldó la posición de los gremios penitenciarios, enfatizando el derecho de los trabajadores a ser representados. “Hacemos un llamado al Presidente de la República que tiene que resguardar el derecho de las y los trabajadores a ser representados por sus pares, es decir, a tener organizaciones de dirigentes sindicales y gremiales que defiendan y luchen por la mejora y el trabajo decente”, expresó.

En tanto, el presidente de la ANEF, José Pérez, reiteró la disposición del sector público a dialogar, pero cuestionó el carácter apresurado de la reforma. Pérez destacó además la experiencia histórica de los funcionarios penitenciarios y su rol en la democracia, señalando que excluirlos del debate solo profundiza la crisis del sistema.