Heraldo Muñoz y liberación de presos políticos en Venezuela: “No creo que sea una señal de apertura democrática”

En conversación con Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se refirió a la situación en Venezuela tras la agresión militar de Estados Unidos, el anuncio de control indefinido del país por parte de Donald Trump y su negociación con el régimen.

Una de las últimas noticias relevantes entorno a la intervención estadounidense en territorio venezolano, tiene que ver con la liberación de presos políticos por parte del régimen madurista. “No creo que sea una señal, lamentablemente, hacia la apertura democrática en Venezuela”, declaró el excanciller.

“Como la palabra democracia no está en los planes de Donald Trump y hay críticas en Estados Unidos, justamente, a que no solo no hubiese un avance hacia la democracia, sino que hubo inmediatamente después de esta operación militar mayor represión, de hecho hay más de una decena de periodistas extranjeros y nacionales presos. Y en las calles colectivos armados infundiendo temor en la población. Todo eso originó críticas que creo que llevaron a Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) a presionar para que se hiciera este gesto”, expuso.

“Pero la palabra democracia tampoco está en este documento que se emitió hace unas pocas semanas por la Casa Blanca, esta estrategia de seguridad nacional donde Trump inaugura el corolario Trump de la doctrina Monroe y en todo el capítulo sobre América Latina y el Caribe no aparece la palabra democracia. Así que, lamentablemente, no creo que esta sea una señal muy auspiciosa, aunque es cierto que es importante que salgan presos políticos de la cárcel. Por cierto hay que valorarlo y estoy seguro que sus familias piensan lo mismo”, enfatizó Muñoz.

En esa misma línea, reafirmó que el objetivo principal de Washington es el petróleo. “No son las drogas, no es el narcotráfico, porque si fuera así, paralelamente, hace no tantos días atrás, Trump no habría indultado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos, juzgado, sentenciado a 45 años por traficar toneladas de cocaína a territorio estadounidense y va Donald Trump y lo indulta, porque es del Partido Nacional, cuyo candidato él apoyó y que ganó estrechamente las elecciones ahora en Honduras”, aseguró.

La incursión militar liderada por Trump, no fue aprobada por el Congreso. Y el Senado aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevos ataques a Venezuela. Esta moción contó con el apoyo de cinco republicanos, algo que el excanciller observó como un acto con sentido “más que simbólico”.

“No es una votación sobre el fondo todavía, es una votación sobre la decisión de votar, pero es muy significativo que este número de cinco republicanos se hayan ido a la mayoría y haya significado que se va a deliberar sobre algo que tiene que ver con la autoridad para que Estados Unidos entre en guerra, si es que hay nuevas operaciones militares en Venezuela”, señaló.

Respecto a las amenazas hacia Colombia y la próxima reunión que se daría entre Gustavo Petro y Donald Trump, Muñoz alertó al mandatario colombiano: “Ojo que yo le diría a Gustavo Petro que vaya bien preparado, porque hay que recordar lo que le hizo al presidente de Sudáfrica y lo que pasó con Zelensky”.

En el caso de Cuba, el exministro aseguró “dudar” de la posibilidad de una operación militar, por el acuerdo posterior a la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, pero también porque “una cosa es una operación militar en Venezuela y otra distinta es en Cuba», donde Muñoz considera que «la respuesta militar sería bien diferente», por lo que se sumaría a los «problemas que podría tener Trump con el Congreso norteamericano”.