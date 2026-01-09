Exembajador Gazmuri: "Venezuela sigue siendo administrada por el madurismo"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, se refirió la situación en Venezuela tras la agresión militar de Estados Unidos, el anuncio de control indefinido del país por parte de Donald Trump y su negociación con el régimen.

Al respecto, Gazmuri advirtió: «Lo central es que el gobierno de Trump ha resuelto que el país sigue siendo administrado por el madurismo sin Maduro, son sus mismas instituciones, la Asamblea Nacional, la ahora presidenta encargada era la vicepresidenta y se mantiene hasta ahora el mismo círculo del poder muy concentrado, seis o siete personas”.

La exautoridad calificó la última incursión de Estados Unidos como “un giro fundamental” y apuntó a una vuelta a la Doctrina Monroe. “El propósito de este giro en la política de América Latina es impedir que el gran adversario de Estados Unidos por hegemonía mundial, que es China, aumente su presencia en la región. Presencia que ha sido económica y comercialmente creciente en los últimos años, particularmente en América del Sur”, señaló.

Para Gazmuri, quedó en evidencia un cambio de posición de Latinoamérica en el mundo: “Y que Estados Unidos se reserva el derecho unilateral de intervenir de la manera que ellos consideren adecuada para preservar sus intereses. ¿Quién define esos intereses en Estados Unidos? ¿Y qué medios aplica? Todos. Lo ha demostrado en Venezuela, la intervención militar directa, tal como ha sido el secuestro de (Nicolás) Maduro, que oficiaba como el titular de una dictadura en un país que ha sufrido una crisis muy severa desde la muerte del presidente (Hugo) Chávez”.

“Esto nos afecta a todos (…) se ha amenazado también con intervenciones a Colombia, un país muy importante y nada menos que en México, que bueno, es el segundo país más grande y la segunda economía más importante de América Latina”, complementó.

Respecto a la posibilidad de que se abra un periodo de transición del régimen en Venezuela, Gazmuri, fue enfático en que la operación de Estados Unidos no tiene que ver con democracia: “La gente se alegra de que un dictador caiga, sobre todo la gente que sufre los efectos, sea en el país o sea porque ha tenido que salir del país por la situación económica, pero en la hora y media en la que Trump presentó su exitosa operación hubo tres palabras que no aparecieron en su discurso, ni democracia ni derechos humanos ni tampoco preso político”.

“Trump habló de droga y habló de petróleo y por tanto el objetivo de esta intervención americana no es la democratización de Venezuela. Eso no lo digo yo, lo dice Trump, dice que su objetivo es el petróleo. Y dice también que su objetivo es impedir que potencias extracontinentales, léase Rusia, léase Irán, léase sobre todo China, disminuir la influencia de esos países, que efectivamente todos esos países que son adversarios de Estados Unidos a nivel geopolítico, han tenido una presencia fuerte en Venezuela”, agregó.

En la misma línea, habló de «una opinión pública desinformada o mal informada por muchos medios de prensa que pensaban que el derrocamiento de Maduro iba a significar un cambio de régimen. No, el gobierno de Trump ha resuelto entenderse con el madurismo sin Maduro. Hoy día están gobernando en Venezuela las mismas instituciones y las mismas personas que eran el círculo pequeño de la élite del poder autoritario y dictatorial de Venezuela”.

Liberación de presos políticos

El e embajador se refirió también a la reciente liberación de presos políticos en el país caribeño y señaló que se trata de “el único cambio de alguna significación o iniciativa en el terreno más bien político (…) es un conjunto importante de presos políticos, no se sabe todavía el número, se calculan entre 800 a mil presos políticos, por las organizaciones de derechos humanos que han seguido trabajando muy activamente en Venezuela en estos años, los números van cambiando porque hay una represión que es muy selectiva”.

“De la información que yo tengo hasta ahora, dentro de esas liberaciones hay algunas de las figuras más importantes o más destacadas que estaban presos, Rocío, una gran activista de derechos humanos y defensa; el señor Márquez, que fue uno de los candidatos presidenciales en la última elección; el señor Guanipa, que es una figura muy importante del núcleo de María Corina Machado. Ha habido el primer gesto de una cierta apertura, no es apertura política, pero por lo menos de distensión política, el gesto de ayer de la liberación de los presos”, explicó Gazmuri.

Sin embargo, enfatizó que, a pesar de esta “distensión política”, “lo central es que el gobierno de Trump ha resuelto que el país sigue siendo administrado por el madurismo sin Maduro, son sus mismas instituciones, la Asamblea Nacional, la ahora presidenta encargada era la vicepresidenta y se mantiene hasta ahora el mismo círculo del poder muy concentrado, seis o siete personas”.