Leo Soto y el nacimiento de La Sonora de Todos: "Tommy no hubiera aceptado que nos fuéramos para la casa"

Pocas agrupaciones musicales logran el nivel de transversalidad conquistado por La Sonora de Tommy Rey. Acaso la banda de cumbia chilena más reconocida de la escena local, con un repertorio totalmente inserto en el cancionero popular y que hoy, a casi 44 años de su fundación, continúa plenamente vigente en prácticamente todas las fiestas.

«Nuestros temas los bailaban los abuelitos, los padres, los jóvenes, incluso los niños, gracias a las canciones que grabamos con 31 Minutos, el Perro Chocolo, con Marcelo de Cachureos», aseguró Leo Soto, percusionista que ejerció como director del grupo por más de 41 años. «Siempre estábamos dirigidos a la familia, a todas las familias. Y la gente lo tomó así y lo hizo suyo».

Por eso no resulta extraño que, tras la partida de Tommy Rey en marzo del 2025, los músicos que para entonces formaban parte de las filas de la banda, decidieran comenzar un nuevo camino artístico bajo el nombre de «La Sonora de Todos«. Una denominación que honra no solo el legado construido por más de dos décadas junto a la voz de Patricio Zúñiga, sino que también rescata parte del cariño que el público les entrega cada vez que pisan algún escenario en cualquier ciudad del país.

«Estuvimos en el evento que hace la Municipalidad de Las Condes para fin de año. Más de 15 mil personas había esa noche. Y nos fue excelente. Es el tercer o cuarto evento que hacemos desde que se formó esta orquesta, al menos de carácter masivo», compartió Soto sobre una fiesta que define como «de dulce y de agraz».

«Fue muy especial porque recordamos a mi compañero Tommy. Estuvimos muchos años juntos y siempre nos dimos el primer abrazo los dos, porque estábamos al lado«, compartió, haciendo referencia a la tradición que los tuvo por décadas dando la bienvenida al cambio de año.

De hecho, su recuerdo de esos abrazos es sobre la tarima, con los instrumentos en mano, esperando las 00:00 horas y después de tocar la canción nacional con bronces y ritmos tropicales. «Tommy era el primero que tenía a la mano. Siempre nos dimos el abrazo, nos deseábamos salud y que tuviésemos siempre el trabajo. Eran nuestros deseos todos los años y ahora no estaba. Así que fue un poco triste recordarlo. Tantas anécdotas, tantas cosas bonitas… También otras penosas que pasamos juntos. Dentro de la noche le hicimos un homenaje y la gente aplaudió cuando mencionamos a Tommy», afirmó con emoción sobre este primer año nuevo sin Zúñiga.

Parte de ese tributo fue, precisamente, un cover de «Cuando un amigo se va«, del cantautor argentino Alberto Cortez, que igualmente fue el puntapié inicial de la nueva era de los músicos herederos del grupo. «Es un tema que grabamos en nuestro primer vinilo, que saldrá ahora en enero. La tocamos, recordamos a Tommy, y la gente lo tomó con mucho respeto y alegría también, porque cuando parte tiene un solo de trompeta bien ceremonioso. Y después termina como cumbia. Eso fue muy lindo. Lo recibieron con harto cariño», destacó Soto.

Una sonora del pueblo

Ahora, el siguiente destino de los músicos será la Fiesta de los Abrazos, histórica celebración del Partido Comunista que contó con la participación de La Sonora de Tommy Rey en una buena parte de sus ediciones, en una herencia que ahora será tomada por Leo Soto y La Sonora de Todos: nombre final que tomó el proyecto y que, según explicó el artista, tiene que ver con una decisión estrictamente comercial.

«Cuando partimos como La Sonora de Tommy Rey los primeros años fueron complicados porque nadie nos conocía. El Tommy me dijo: ‘No me conoce nadie, porque en la Sonora Palacios nadie me nombró’. Pero sí conocían su voz. Por eso le pusimos así. Y la Fiesta era la que nos salvaba económicamente la primera parte de enero. Era la primera fiesta que hacíamos en el año. Después fuimos haciéndonos conocidos, pero nunca dejamos de hacer la Fiesta de los Abrazos. Nunca», explicó sobre la importancia que tiene este espacio.

Aunque igualmente se trata de una cercanía que responde a algunos principios fundamentales: «Nosotros también somos la orquesta de los trabajadores«, recalcó Soto. «No nos vamos a salir de esa línea. Porque es lo que somos, en el fondo. Somos trabajadores de la música y siempre estamos con nuestra gente, con nuestro Chile querido, tanto en provincias como aquí en Santiago. Y cada vez que hemos recorrido parte del mundo, hemos estado con nuestros queridos chilenos que al principio eran exiliados«.

«Fuimos a tocar para ellos en el año 87. Fue duro para muchos estar ahí con una orquesta que era histórica aquí, en Chile, mientras que ellos tuvieron que dejar el país obligados», sumó el percusionista.

Sin embargo, la cercanía de la banda con el PC no es algo desconocido, pues incluso formaron una amistad muy significativa con la histórica líder y expresidenta de la tienda, Gladys Marín.

«Era una mujer tan especial… Y muy amiga. Ella entendió siempre que la música era de todos los chilenos, no solamente de la gente de izquierda. Y así nos lo hizo saber a nosotros cuando nos invitó a tomar unas onces con nuestras esposas hace muchos años. Era muy cariñosa con los músicos», aseguró Soto, adelantando que la canción de Tommy Rey dedicada a Marín —llamada «Una mujer«— será parte del repertorio este sábado 10 de enero en el Estadio de Recoleta.

«Ese tema lo vamos a tocar, junto a ‘Cuando un amigo se va’. Vamos a tener un momento muy emotivo arriba del escenario. Y alegre, porque los dos temas son alegres, dentro de la tristeza que podamos llevar por su pérdida. Pero son alegres para recordarlos como ellos eran«, expresó.

Aun así, a pesar de sus convicciones personales y la vocación que sindical que hoy lo tiene como uno de los consejeros de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Soto es claro a la hora de manifestar su visión del mundo de la política: «Yo tengo mis ideas políticas bien definidas, pero las tengo yo. No me gusta mucho ni en mi hogar, ni en mi orquesta, ni en ningún lado hacer prevalecer mi propia idea política. Mis hijos tienen que pensar por ellos. Sabrán por qué votarán y qué hacer pero, por mi parte, mis ideas las tengo bien claras», manifestó.

«Vivimos de la música, que es algo que abrazamos para nuestro futuro. Estudiamos mucho. Dentro de la orquesta hay profesores de música. Aquí hay de todo, pero lo que hay que tener en claro es que es nuestro trabajo. Vivimos de esto. Y debemos estar tocando con todo el mundo. Si bien tenemos una postura, a veces hay que ir a tocar para empresarios, y ahí hay que estar«, añadió, recordando algo que Marín les recordaba durante sus tertulias.

Mismo espíritu que lo moviliza en su trabajo como defensor de los derechos de las y los músicos. «Me gusta mucho la parte sindical, pero no ir a tirar piedras. A mí me gusta trabajar con y por los músicos, porque la música me lo dio todo. No tengo otra cosa que trabajar como músico. Yo partí por allá por el año 68, tengo hartos años dentro de la música. Y me dio para poder criar a mis hijos siempre. O sea, toda la vida me ha dado para hacer mis cosas, para criar y educar a mis cinco hijos, que son todos profesionales. Por eso soy un agradecido de la música. No puedo estar portándome mal con ella», afirmó.

Sobre lo que pueda pasar con el mundo de las artes y las culturas durante el gobierno de José Antonio Kast, Soto manifestó que sus deseos son que «ojalá alguna vez el Estado chileno, o los gobiernos nuevos que vengan, tengan un Ministerio de las Culturas que realmente funcione. Porque ninguno ha funcionado».

«Sería muy bueno que ojalá, alguna vez, un músico esté a cargo de dirigir ese ministerio. Y que funcione. En relación a las ayudas, al poder hacer cosas importantes con los músicos y en general con todos los artistas. La pintura, el ballet, la música docta, con todos. Eso me gustaría que pasara, pero lo veo difícil. Realmente no tengo muchas esperanzas. Pero bueno, Dios sabrá«, recalcó Leo.

El mejor homenaje

Tras el fallecimiento de Tommy Rey, la decisión inmediata de Soto fue no continuar con el proyecto que compartían. «Lo conversamos muchas veces en nuestros viajes y Tommy por supuesto que lo aceptó. Le dije: ‘Tommy, si tú te vas primero que yo, ese día La Sonora de Tommy Rey te la llevas tú’. Porque es una forma de poder responder bien a lo que es nuestro trabajo», recapituló el músico.

«Yo hice 43 años el trabajo. De andar en las radios, levantando la orquesta, los contratos, buscar cuando fuimos a Viña tres veces. Todas esas cosas las manejaba yo. Y lo tomó con mucho cariño, aprecio y responsabilidad. ‘Está bien, Leo’, me dijo. Y un día, incluso creo que fue más de una vez, su señora me dijo: ‘Ojalá que lo cumplas’. Lo cumplí y lo voy a seguir cumpliendo», explicó en torno a las conversaciones que antecedieron a esta determinación.

Así las cosas, es claro al decir que, para él, «La Sonora de Tommy Rey, la orquesta que levantamos, Tommy se la llevó. Porque ese es el sonido que lo acompañó durante 43 años. No puedo yo ir a usufructuar y cobrar por La Sonora de Tommy Rey si no está Tommy. Estaría mintiendo, estafando a la gente. Eso no va conmigo».

«Tengo un pensamiento muy diferente a mucha gente. Yo los respeto a todos, pero también espero que me respeten a mí. Y nosotros vivimos de la música. Todos los músicos que pertenecimos a La Sonora de Tommy Rey llevamos una vida en esto. Teníamos que seguir trabajando, por supuesto. Y creo que Tommy tampoco habría aceptado que nos fuéramos para la casa, porque es nuestra pega y hay que hacerla porque vivimos de eso, así que formamos la orquesta. Ahora, en lo que difiero con mucha gente es que, cuando la persona se va, no podemos seguir ocupando ese nombre, por razones obvias», explicó.

«Primero, por respeto al que se fue. Y segundo, por el respeto al público y a la gente que nos contrata», acotó Soto. Sin embargo, y pese a la decisión tomada por la mayoría de los compañeros de Zúñiga, lo cierto es que La Sonora de Tommy Rey hoy continúa su trabajo de la mano de uno de sus hijos.

«Me pueden decir que se parece o que canta igual, pero es mentira, porque la voz es una sola. No hay dos voces iguales. Entonces, ¿cómo yo voy a vender la Sonora de Tommy Rey si no está Tommy? Esa es mi forma de pensar», complementó, reiterando que se trata de una visión estrictamente personal.

«Ellos están ocupando un nombre que no les corresponde porque no hicieron nada por la Sonora de Tommy Rey, pero no voy a entrar en discusiones. No soy un hombre de peleas ni que le guste estar haciendo líos o viendo programas de farándula. Cuando los programas de farándula quisieron entrevistarme por esto, les dije: ‘no, viejo, les agradezco mucho. Si hubiese algo que mostrar o que hacer, la documentación la mostraré en tribunales, pero no en un programa de farándula«, aseguró.

Es por todo lo anterior que enfatizó en que la mejor forma de rendir homenaje a su memoria es luchar para que se recuerde todos los años. Por ejemplo, «haciendo que en el día de su nacimiento se celebre el Día de la Cumbia Chilena, para poder recordarlo siempre. Y además se está pidiendo la Ley Tommy Rey. Ese es un legado. Ese es un recuerdo que se hace de la persona que se fue», cerró Leo Soto.