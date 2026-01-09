Promotional Race cerró la antesala del IRONMAN 70.3 Pucón 2026

Con gran éxito se desarrolló este viernes 9 de enero la tradicional competencia Carozzi Promotional Race, evento destinado a deportistas amateurs y principiantes que se están iniciando en la disciplina del triatlón. La carrera, que reunió a gran cantidad de público y familiares, tuvo como ganadores a César Abreu (00:37:41) y Catalina Sotta (00:42:39).

A diferencia del Itaú IRONMAN 70.3, esta competencia considera un circuito de 375 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote, con la finalidad de que todos los participantes puedan ser parte de esta gran fiesta deportiva que se desarrolla en Pucón.

En varones, el podio se completó con el segundo lugar de Javier Sobarzo (00:40:15) y cerrando el podio en el tercer lugar Francisco Ibarra (00:41:23). En damas, en tanto, el segundo lugar lo obtuvo Camila González (00:42:51) y Danahe Burgos (00:43:34), quien concluyó tercera.

Con la realización de las competencias Carozzi Kids Challenge, Promotional Race y Sprint Race finalizan las carreras previas al Itaú IRONMAN 70.3 de Pucón 2026, que se desarrollará el domingo 11 de enero y que será transmitido en vivo por Chilevisión y CNN Chile.