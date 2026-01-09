Reforma de pensiones: más de 1 millón 370 mil jubilados recibirán pago de beneficios del Seguro Social

El Gobierno anunció este viernes 9 de enero el inicio de los pagos del nuevo Seguro Social de la reforma de pensiones, una medida que permitirá mejorar de forma mensual y permanente los montos de las jubilaciones de más de 1 millón 370 mil personas a través de AFP y compañías de seguros.

El anuncio fue encabezado por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, y el director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, quienes detallaron la implementación de los beneficios que comenzaron a reflejarse desde este mes.

La iniciativa incorpora el Beneficio por Años Cotizados (BAC), denominado “Pensión Esfuerzo”, y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para las mujeres, conocida como “Pensión Mujer”, mecanismos que buscan reconocer las trayectorias laborales y corregir brechas históricas del sistema previsional.

El ministro Boccardo calificó la jornada como «histórica para el país», subrayando que los nuevos aportes se financian a través del Seguro Social y la cotización de los empleadores. “Este es un antes y un después en materia de pensiones y de seguridad social”, afirmó, destacando que la reforma permitirá “alcanzar mayores pisos de dignidad para nuestras personas mayores”.

Uno de los ejes centrales de esta reforma es el aumento progresivo de la cotización a cargo de los empleadores, que comenzó con un 1% en 2025 y se incrementará de forma anual hasta llegar a un 7%. En agosto de 2026, este aporte subirá al 2%, fortaleciendo el financiamiento del Seguro Social y asegurando la sostenibilidad de los beneficios en el tiempo.

En esa línea, el secretario de Estado mencionó que los pagos serán de carácter automático. “Las personas reciben estos beneficios junto a su pensión regular, ya sea por pago presencial o depósito, justamente para evitar estafas y asegurar que los recursos lleguen de forma directa”, recalcó.

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF adicionales por cada 12 meses cotizados, con un tope de 25 años, lo que se traduce en un aumento mensual de casi 100 mil pesos para quienes cumplan con el requisito. Por otra parte, la compensación para mujeres establece un piso mínimo de 0,25 UF (nueve mil 900 pesos aproximadamente), beneficiando a más de 730 mil pensionadas.

En tanto, el subsecretario Claudio Reyes precisó que en este primer día más de 7 mil 200 personas comenzaron a recibir los nuevos montos, señalando que se trata de un cambio estructural. “Logramos el objetivo y podemos decir hoy que las pensiones ya subieron”, sostuvo.

Reyes detalló además que la compensación por expectativa de vida para mujeres considera un aumento mínimo de 0,25 UF, que puede llegar hasta 50 mil pesos, con un promedio cercano a los 30 mil pesos, dependiendo de la trayectoria previsional de cada pensionada, beneficiando a más de 730 mil mujeres en todo el país.

Por su parte, el director nacional del IPS, Juan José Cárcamo, explicó que las personas pueden informarse sobre su condición de beneficiarias a través de los canales de ChileAtiende, ya sea mediante su sitio web, call center 101, videoatención o de forma presencial en sus 202 sucursales a nivel nacional.

Asimismo, aseguró que más del 90% de los pagos se realiza vía transferencia electrónica, aunque quienes lo requieran pueden optar por la modalidad presencial.

Según el calendario del IPS, el mayor volumen de transferencias se concentrará entre el 15 y el 20 de enero, proyectándose el lunes 19 como la jornada con mayor número de pagos, con más de 849 mil operaciones a nivel nacional.

El ministro Boccardo recordó que la reforma tiene una implementación gradual y que durante 2026 y 2027 se incorporarán nuevos grupos, incluyendo la ampliación progresiva de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hasta alcanzar los 250 mil pesos.

Desde el Ejecutivo enfatizaron que estos beneficios son vitalicios y su pago está garantizado por ley, independientemente de los cambios de administración, consolidándose como una política de Estado orientada a mejorar de manera permanente las pensiones en Chile.