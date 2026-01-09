Tribunal de Rancagua condena a 16 años de cárcel al exalcalde Juan Ramón Godoy

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua declaró culpable al exalcalde de la comuna, Juan Ramón Godoy (ex PS), imponiéndole una condena de 16 años de cárcel efectiva y una multa de $400 millones.

La sentencia se produce tras haberse revelado que, a solo cuatro meses de asumir el cargo, se adjudicó una licitación por $207 millones a un empresario amigo.

El exjefe comunal fue hallado culpable de los delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, luego de un juicio oral que recopiló múltiples antecedentes financieros, testimoniales y documentales.

Según el Ministerio Público, los hechos ilícitos se habrían desarrollado entre 2021 y 2023, período en el que se configuró un mecanismo de adjudicaciones irregulares que derivó en el desvío de recursos públicos. La entidad fiscal cifró el monto total del dinero involucrado en $2.300 millones.

Esta condena ratifica el veredicto unánime que el mismo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua había emitido en contra del exalcalde el pasado 23 de diciembre, instancia que dio paso a la etapa de determinación de penas y sanciones económicas definida este viernes.