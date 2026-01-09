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Trump anuncia ataques por tierra a los carteles de la droga que "dirigen" México

El mandatario estadounidense aseguró haber "eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar" tras los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico y recalcó que "lo estamos acabando" acerca de la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario estadounidense aseguró haber "eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar" tras los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico y recalcó que "lo estamos acabando" acerca de la lucha contra el narcotráfico.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército estadounidense va a «empezar» ataques terrestres contra los carteles de la droga que «dirigen» México.

«Ahora vamos a empezar a actuar contra los carteles en tierra. Los carteles dirigen México. Es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país», señaló el propio Trump en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, tras asegurar que «hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar» aludiendo a los ataques a embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

El inquilino de la Casa Blanca destacó en este sentido que «hemos hecho un muy buen trabajo, lo estamos acabando» pero lamentó que pese a ello «los carteles siguen actuando y matan a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año».

«Las cifras son realmente altas, siempre serán demasiado altas si hay una sola persona (que muere), pero están bajando, al igual que en la frontera. La frontera fue un desastre total durante años (…) Nunca ha habido una frontera como esa, en la que cualquiera pudiera entrar en tu país», declaró.

Estas alusiones a México por parte del mandatario llegan días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, en un ataque sobre Caracas y alrededores que ha enmarcado como un golpe al «narcoterrorismo», y que fue condenado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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