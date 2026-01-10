10 años de ausencia, una eternidad de influencia: David Bowie, el ícono visionario de la cultura pop

Su partida fue un verdadero acontecimiento histórico. El 10 de enero del 2016, a dos días del lanzamiento del disco «Blackstar» y apenas un mes después del estreno del aplaudido musical «Lazarus», el mundo se enteraba de que David Bowie, una de las mentes creativas más célebres de la cultura pop, fallecía con 69 años recién cumplidos.

Y no solo eso. Al duelo de millones de fanáticos y melómanos se sumó la noticia de que el músico venía cargando hace un tiempo con un cáncer hepático que llevó con total hermetismo. Tanto así, que apenas un puñado de personas de su círculo más íntimo conocían de su real estado de salud.

Hacia el exterior, el británico se encontraba en un gran momento creativo que reafirmaba, una vez más, su enorme capacidad de reinventarse. Lo que pocos sabían era que ese álbum, filosófico y críptico, sellaría el fin de su discografía.

«Viejo zorro. Estás escribiendo un disco de despedida«, le dijo el productor Tony Visconti, uno de los pocos que sabían de su verdadero estado de salud. Afirmación que Bowie sólo respondió con una sonrisa.

Así, y a diez años de su fallecimiento, hablar de su legado es referir a una obra que todavía rebosa de una contingencia avasalladora. «Llegué a su música con este primer período, Ziggy Stardust, el ‘Hunky Dory‘, el homónimo. Me quedo con eso porque es lo que primero escuché, pero lo último que hizo es loco. Uno escucha discos como ‘Heathen’, que ya tienen cerca de 20 años, y siguen sonando a presente y futuro. Ahí es donde uno se pregunta ‘guau, cómo lo hizo'», señaló, por ejemplo, el periodista y editor de la revista Rockaxis, César Tudela.

Y es que lo de Bowie va más allá de lo estrictamente musical. «Son figuras demasiado grandes. Recuerdo que en Rockaxis, cuando se cumplía un año de su muerte, quisimos hacerle un especial. Y claro, lo primero es analizar lo sonoro y su importancia a través de la música. Pero después pensamos ‘ojo, Bowie también es actor’. Así que fuimos y empezamos a preguntar a los críticos de cine qué onda con su figura, conceptualmente —haciendo música para películas o cameo— pero también actuando derechamente», indicó Tudela.

Entre ellas, «La última tentación de Cristo«, «Laberinto» y «El hombre que cayó a la Tierra«. «Y también está ese cameo como el gran señor de la moda en ‘Zoolander‘, que demuestra que tampoco le quita el ojo a la comedia, a lo más ‘banal'», sumó el periodista. «No es este tipo de artista ultra conceptual al que cuesta llegar, sino que es una figura tremendamente pop. Su cara con el rayo está en poleras y en lo que sea, incluso con gente que a lo mejor no tiene ni idea de Bowie, pero impacta».

En esa línea es que el DJ y productor general de la emblemática discoteca Blondie, Ariel Núñez, aseguró que «el legado de David Bowie en la cultura popular se ha visto aún más grande a diez años de su partida. Ya era muy grande porque no solo fue un músico, cantante y compositor, sino que, además, fue un artista con letras mayúsculas. Incursionó en el cine, la literatura, en el arte. Y, a la vez, fue inspiración para otros. Por ejemplo, casas de moda que se inspiraron en su figura y, obviamente, en toda su influencia estética».

Por eso, Johanna Watson, periodista musical y escritora, destacó, especialmente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje sobre el escenario. «Y me refiero a lo corporal, todo esto que introduce en torno a los elementos con los que se viste, y también eso de jugar con la ambigüedad sexual en una época donde no era moda ni estaba bien visto o abierto. Siento que él fue muy adelantado a su época, propuso muchas cosas a la vez, al mismo tiempo en que abrió este camino a las personas que no se sentían tan calificadas en un género u otro», aseguró la autora de libros como «Escuchando radio. Canciones que inspiraron a Jorge González«.

Así, «se convirtió en un referente de muchas cosas, no solamente de un estilo de música, lo que va por otro carril. Sin duda es un referente, una persona que se adelantó, que propuso. Su propia vida fue una constante propuesta. Esto de, en otros tiempos, casarse con una mujer negra, por ejemplo. Todo eso va de la mano. Es una persona totalmente adelantada, desprejuiciada».

Para Tudela, una serie de características que lo emparentan con otros artistas como Michael Jackson o Elvis Presley . Personas que, «finalmente, entienden la cultura y el arte como algo en 360 grados».

«Él no estaba haciendo solo música, sino una expresión artística que existía incluso en las carátulas, donde también imprimía su sello. De ahí el que tuviera sus ‘eras’, cada una marcada por su alter ego. Estaba el Duque Blanco, Ziggy Stardust y el último, que fue Lázaro. Esta figura que emerge de la muerte, del silencio, para luego morir. Hizo con completa claridad ese disco, con la concepción de estar totalmente consciente de que le quedaban pocos días, casi como su último acto de magia», sentenció el editor de Rockaxis.

Todos los caminos llevan a Bowie

Dentro de su recorrido profesional, Watson ha estado profundamente vinculada a la investigación de personajes vinculados a la Nueva Ola chilena. Movimiento musical que revolucionó a la juventud de los 60 y principios de los 70 y donde destacan figuras de la talla de Cecilia, la Incomparable.

«Consulto mucho las revistas de la época y en un par aparecen notas de David Bowie», apuntó, en un gesto que demuestra el impacto que por entonces ya generaba la presencia del británico en un país tan lejano del norte como Chile. «Uno no mezclaría jamás a Bowie con una revista Ritmo. O sea, no te imaginas encontrártelo junto a notas del Pollo Fuentes«, comparó la escritora.

«Sin embargo, hay revistas de los años 60 en que aparecían notas sobre David Bowie y donde se cuestiona cuál es la sexualidad de este tipo tan raro. De todas formas, encuentro que hay en quien escribe la nota —una mujer, no recuerdo su nombre ahora— cierta aceptación o una mirada más adelantada a lo que estábamos viendo en torno a todo lo que él decía con sus peinados, su vestuario, el maquillaje, los tacos altos… Todas esas cosas que tienen que haber sido para provocar», agregó.

Espíritu innovador que, tal como ya adelantaba la misma periodista, se mantuvo hasta el último de sus días. «Le interesaba mucho esto de buscar otros formatos. Me parece que él buscaba no repetirse, no ser más de lo mismo. Ya en los años setenta se daba cuenta de que había una suerte de reiteración. Y también convive con otros. Es contemporáneo con Pink Floyd, gente que estaba muy metida en el tema performático y que, en el fondo, hacía vivir a su audiencia experiencias inmersivas.

«Incluso tuvo una relación con la magia negra, con el ocultismo, y no es el primer artista que se interesa por esa área. El lanzamiento de ‘Blackstar’ fue muy cercano a su muerte. Lo lanza y su connotación, dicen los brujos por ahí, tiene toda una significancia media brujística, por decirlo así», recapituló sobre ese último trabajo.

«Se vinculó con muchas áreas, muchas artes, y él en sí mismo es una obra. Fue una persona con una capacidad de comunicación muy profunda, y por lo mismo se concebía probablemente como un agente transmisor de un mensaje. Y creo que él, con todo lo que hacía, sí o sí transmitía mensajes», retomó Watson.

«Por supuesto que estuvo en las grandes ligas, porque no había otra manera. Y tiene una particularidad, porque todo lo que hizo era bastante experimental y, sin embargo, fue mainstream. Eso es algo muy interesante, pensar en cómo pudo hacer convivir todo esto: lo experimental con, por ejemplo, convertir una de sus canciones en la banda sonora de una película como ‘Batman’. Es súper curioso todo lo que logra porque lo hace sin traicionarse. No me parece que en algún momento de su trayectoria haya flaqueado o dado un pie atrás. Fue una evolución constante de sí mismo, y siento que tampoco se autoplagió. Estuvo muy consciente de su evolución, tanto musical como visual y performática«, agregó la experta.

Algo que termina de reflejarse en el hecho de haberse convertido en una verdadera iconografía de la cultura pop. «Cuando creas una expresión artística tan trascendental, en algún momento, y por alguna parte, la gente va a llegar a ella. Y ese es el legado. Hacer memoria de Bowie no es tan difícil. Uno sale a la calle y es muy probable ver a alguien con una polera suya, con el rayo maquillado en la cara«, compartió Tudela.

«Lo que sea que te guste te va a llevar, en algún momento, a llegar a Bowie. Si eres un omnívoro musical o si eres fanático del diseño. En algún momento vas a ver alguno de sus atuendos; y si te gusta el arte, lo mismo. Y es porque está ahí. Pulula en todos lados. Empiezas a escarbar un poquito y siempre va a estar Bowie, como siempre van a estar los Beatles, para hacer un paralelo. Por eso, a diez años, sigue siendo tan vigente y tan importante, a pesar de que quizás los números de escucha no lo acompañen como a otras figuras planetarias», complementó el comunicador.

Todos, escenarios que se complementan con la propia inquietud que llevó al artista a sostener una permanente búsqueda de nuevos talentos y sonidos: «Del momento en que parte haciendo música más rocanrolera y ligada al movimiento mod de Londres ya inspiró a muchas bandas posteriores que vendrían luego de esa movida. Pero sin lugar a dudas es cuando crea el personaje de Ziggy Stardust cuando lisa y llanamente ya deja la vara muy alta y logra ser inspirativo. No solamente para sus colegas, como Roxy Music y un montón de bandas de la movida glam, sino que también con lo que ocurrió después», destacó Núñez.

«Recordemos que Bowie se inspiraba de músicos de los 50 y vivió muchas etapas, por algo era el camaleón. Y así como se inspiró en otros artistas, él también inspiró a otros músicos, sobre todo a esta movida neo glam de los 90 reflejada en bandas como Placebo, de la cual David Bowie era un tremendo fan, o Suede, etc. Y creo que lo va a seguir siendo. Pienso igualmente en las colaboraciones que hizo con Trent Reznor. Además, él era muy inquieto y siempre fue un gran curador de nuevos proyectos o bandas. Fue uno de los primeros en poner los ojos en Arcade Fire, y nunca se equivocaba«, recordó el DJ.

Un oficio que hoy le permite evaluar la importancia de su arte en las y los visitantes que todos los fines de semana repletan las pistas de la Blondie: «Es importante en nuestras fiestas porque toca una tecla sobre todo con las bandas cabeceras de algunas de las fiestas britpop, como Placebo, Pulp o Suede. Sin embargo, con los años el público de Blondie también ha descubierto la obra de Bowie que tiene que ver con otras corrientes musicales, desde el Drum ‘n’ Bass y el jungle en sus últimos discos; hasta esta etapa más R&B, sus años en Berlín, etc. Es muy importante en nuestra parrilla«.

«Además que, musicalmente, cruza muchos estilos. La fiesta se hace muy entretenida porque se pincha y se toca música de artistas de los 50 que fueron influencia para Bowie, y también, por supuesto, todo lo que ocurrió después en los 70, 80, 90 y los dos miles«, detalló sobre lo que se vive en la discoteca y que este sábado 10 de enero tendrá un especial dedicado a la primera década de su fallecimiento.

Con todo, la conclusión de Núñez es que «la muerte solamente viene a ensalzar su figura a diez años de su partida. Y es una tremenda influencia hasta el día de hoy, mañana, y por muchos años más».